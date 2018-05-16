MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Fırında Tavuk | Mucize Lezzetler
GeriNasıl Yapılır? Fırında Tavuk | Mucize Lezzetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Fırında Tavuk | Mucize Lezzetler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırında Tavuk | Mucize Lezzetler
Abone Olgoogle-news

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında tavuk var!

Malzemeler:

  •  Karabiber
  •  Sarımsak
  •  Taze kekik
  •  Taze biberiye
  •  150 gram arpacık soğan
  •  200 gram mantar
  •  Tuz
  •  Kajun baharatı
  •  Yarım su bardağı zeytinyağı
  •  1 büyük patates
  •  6 adet tavuk budu

 Yapılışı:

  •  Derin bir kaseye sarımsak, karabiber, taze kekik, taze biberiye, arpacık soğanı, mantar, tuz, kajun baharatı ve zeytinyağını ekleyin.
  •  Kasenin içine patates ve tavuk butlarını ekleyin, tahta kaşık yardımıyla harmanlayın.
  •  Yağlı kağıt serili fırın tepsisine harmanlanmış tavukları ilave edin.
  •  Üzerine taze biberiye serpiştirin.
  •  180 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika boyunca pişirin.
  •  Piştikten sonra servis tabağına aldığınız tavukların üzerine taze kekik serpiştirin. Afiyet olsun! 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle