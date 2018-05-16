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Fırında Tavuk | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında tavuk var!
Malzemeler:
- Karabiber
- Sarımsak
- Taze kekik
- Taze biberiye
- 150 gram arpacık soğan
- 200 gram mantar
- Tuz
- Kajun baharatı
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 büyük patates
- 6 adet tavuk budu
Yapılışı:
- Derin bir kaseye sarımsak, karabiber, taze kekik, taze biberiye, arpacık soğanı, mantar, tuz, kajun baharatı ve zeytinyağını ekleyin.
- Kasenin içine patates ve tavuk butlarını ekleyin, tahta kaşık yardımıyla harmanlayın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine harmanlanmış tavukları ilave edin.
- Üzerine taze biberiye serpiştirin.
- 180 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika boyunca pişirin.
- Piştikten sonra servis tabağına aldığınız tavukların üzerine taze kekik serpiştirin. Afiyet olsun!
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