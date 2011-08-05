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Fırında Mücver

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Fırında Mücver
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Mücver, fırında daha hafif ve lezzetli oluyor.

Malzemeler

6 adet yeşil dolmalık kabak
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
3 yumurta
4 çorba kaşığı un
1 demet taze soğan
Tuz
Karabiber
Pul biber

Hazırlanışı

Mücverin pişirileceği fırın kabını iyice yağlayıp buzdolabında bekletin. Kabakları yıkayın Kabuklarını soymadan rendenin iri kısmı ile doğradığınız kabakları bir kaba alın. İçine 1 çay kaşığı tuz ekleyerek suyunu alması için bekletin. Yaklaşık yarım saat sonra suyunu saldıktan sonra kabakları süzgeçte elinizle sıkıp hiç suyunun kalmamasını sağlayın. Sıkılmış kabakları bir kaba alın. Bütün ince doğranmış yeşillikleri ilave edin. Un, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi de ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Buzluktaki fırın kabını alıp karışımı içine döşeyin.180 derece ısıtılmış fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar yaklaşık 1 saat kadar pişirin. Ilınınca dilimleyerek servis edin. Yanında naneli yoğurtla servis edebilirsiniz.

Tarif: Özlen Çopuroğlu

Afiyet Olsun

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