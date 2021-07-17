Firdevs İsminin Anlamı Nedir? Firdevs Ne Demek? Firdevs Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Firdevs ismi Farsça kökenli bir isim olmakla birlikte sadece kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Firdevs ismi cennet anlamına gelmektedir.

Firdevs İsminin Anlamı Nedir? Firdevs Ne Demek?

Ülkemizde Firdevs ismine sahip ortalama 100 bin kişi bulunmaktadır. Firdevs sadece kız çocukları için kullanılır ve ismin rengi pembedir. Firdevs ismi cennet ve cennet bahçesi demektir.

Firdevs İsminin Özellikleri

Aşka inancı tamdır ve aşkı için tüm zorluklara göğüs gerer. Arkadaş veya akrabaları ile birlikte arasını sürekli iyi tutar. Zor günlerinde tutunacak dal arar ve kötü gününde yanında olan kişileri hiçbir zaman unutmaz.

Firdevs İsminin Analizi

Firdevs ismi 7 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

F: Çevresine karşı güler yüzlüdür. Etrafa güven verir ve sakin tavırları ile birlikte dikkatleri üzerine çeker.

İ: Kırılgan ve oldukça duygusal bir yapıya sahiptir.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verme konusunda güçlük çeker.

D: Güçlü yapısı vardır. Özellikle zorluklara karşı dimdik durabilir.

E: İçinde bulunduğu ruh dünyası oldukça karışıktır. Aniden çıkış yapabilir.

V: Etrafındaki olaylar ile pek ilgilenmez, kendi içine dönük birisidir.

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest kişiliğe sahiptir.

Firdevs Adının Kökeni

Firdevs adının kökeni Farsçadır.

Firdevs İsminin Yanına Yakışan İsimler

Firdevs isminin yanına yakışan kız isimleri; Firaz, Firazun, Firuze, Firdest, Firiha, Firke, Firüzan.

Firdevs isminin yanına yakışan erkek isimleri; Firuz, Firat, Firathan, Firdevsi.

Firdevs İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçiyor.