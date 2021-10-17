Fındık kilo aldırır mı, diyette fındık ne kadar yenmeli? Uzmanı açıkladı!

E vitamini açısından çok zengin olan fındık, insan sağlığına çok sayıda fayda sağlar. Özellikle tüketilmesi önerilen çiğ fındık, ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar. İşte, fındığın vücuda faydalarına dair tüm detaylar...

Fındık kilo aldırır mı?

Osman Müftüoğlu, fındığın kilo aldırmaya etkisi ve kalorisi üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Fındığın kalori içeriğinin çok yüksek olduğunu söyleyen Müftüoğlu, "Bunun nedeni de enerji içeriklerinin yüzde 80’inin yağdan gelmesi, yani yağdan zengin olmalarıdır. Ayrıca bu yağların önemli bir bölümünün doymuş yağ olması da ciddi bir dezavantajdır.

Bilindiği gibi enerji içeriği yüksek besinler daha kolay kilo aldırır. Bir örnek vermek gerekirse; 100 gram badem, ceviz ya da fındıkta ortalama 600 kalori var. Ki bu değer yetişkin bir kadının günlük enerji ihtiyacının üçte biri, erkeğin ise dörtte biridir. Eğer kilo sorununuz varsa öyle avuç avuç fındık veya ceviz yemenizi pek tavsiye etmem" önerisinde bulunuyor. Ayrıca Müftüoğlu, her bir fındık için en az 1 dakika yürünmesi gerektiğini vurguluyor.

Fındık günde ne kadar tüketilmeli?

Sayısız faydaya sahip olan fındık, kararında tüketildiğinde gerçekten yararlı olabilir. Her gün 1 avucu geçmeyecek şekilde fındık tüketirseniz, faydalarından yararlanabilirsiniz.

Fındığın faydaları nelerdir?

Özellikle çiğ fındık vücuttaki yağların hızlıca yakılmasına yardım eder. Zayıflamaya dolaylı yollardan etki sağlar. Fındık tok tutma etkisi sayesinde, kişinin daha sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayabilir.

Beyindeki sinir kısımlarını harekete geçirir. Kişinin daha mutlu olmasını sağlar. Psikolojik sorunların yaşanmasına engel olma etkileri bulunur.

Magnezyum ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan, kemiklerin güçlenmesini sağlar. Eklemlerin daha sağlıklı biçimde çalışmasına yardım eder. Kişinin daha dinç olmasını ve yüksek seviyede kalmasına yardım eder.

İshal ve kabızlık gibi en çok şikayet edilen hastalıkların oluşumunu engeller. Bağırsakların düzenli olarak çalışmasına yardımcı olur. Gaz oluşumunun önüne geçer. Mide sağlığını koruyucudur. Kanser oluşumunu önleyicidir.

Fındık, vücut içerisindeki damarların tıkanmasını engelleyici etkiyse sahiptir. Uzmanlar, her gün 1 avuç fındık tüketen kişilerin, damar yollarının sağlıklı hale geldiğini belirtirler.