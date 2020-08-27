Filiz isminin anlamı nedir? Filiz ne demek?

Rumca kökene sahip olan Filiz ismi birçok farklı anlama gelmektedir. Kız çocukları için kullanılan bu isim güzel okunuşu ve anlamları ile beraber sevilen adlardan biridir. Gündelik yaşamda farklı yerlerde sözlük olarak da kullanılması sebebiyle, birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Filiz İsminin Anlamı

Farklı anlamları üzerinden ele alınan Filiz ismini, kendi Seçtiğiniz anlamı ile beraber minik yavrunuz adına güzel bir isim şeklinde bahşedebilirsiniz.

- Tohum ve tomurcuktan çıkan körpe sürgün.

- İnce uzun, naif ve narin kız.

- Ocaktan çıkarılmış olan ve eğitilmemiş ham maden, gümüş ya da cevher.

Kız çocukları için kullanılacak anlamları bunlardır. Farklı sektörler açısından daha birçok değişik anlamı da olduğunu dile getirmek mümkün. Ancak isim şeklinde kız çocuklarına yakışacak nadide ve güzel anlamları bunlar olarak öne çıkıyor. Filiz adı genelde kız çocukları için tek başına kullanılır. Ancak isteğe bağlı olarak değişik isimler ile beraber bir araya getirebilir ve değerlendirebilirsiniz.

Mutlaka liste içerisinde yer alması gereken ve kız çocukları için değerlendirilecek en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.