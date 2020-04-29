Fikri Karayel - Yol - Akor akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Fikri Karayel'in sevilen şarkısı Yol'un nota, ritim ve akorları karşınızda!
C
Bariz telaşım, saydam yaralarımla
Em
Senden saklanmadım, yol arkadaşım
C
Şimdi yollar daralır çıkmaz sokaklarında
Em
Tutma bırak içinde kalmayayım
C
Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne
Em
Kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine
C Em
Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık
Em
Tutmayın yol verin gidene gidene
C
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Am
Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene
C Em
Doldu sığmaz içime
Em
Tutmayın yol verin gidene gidene
C
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Am
Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene
C Em
Doldu sığmaz içime
B
N
Em C Am Bm
Alıştığım eziyetin felaket olsa nihayetinde
Em C Cm Am Bm
Elbet aşkla yıkanır kalp kendine ihanetinde
N
C Am Em
Yoldur bitmez gidene
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