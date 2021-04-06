Fibromiyalji nedir, belirtileri nelerdir? İşte fibromiyalji hakkında merak edilenler

Ağrı ve yorgunluk şikayetlerini de beraberinde getiren fibromiyalji, daha çok genç ve orta yaştaki kadınlarda ortaya çıkıyor. Fibromiyalji sorununda kas ağrısının bölgesel ve yaygın olabileceğini ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Özkan Yükselmiş, fibromiyalji hakkında merak edilenleri anlattı.

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji, yaygın kas ağrılarıyla birlikte uyku bozukluklarının ve kronik yorgunluğun da eşlik ettiği bir romatizma türüdür. Hiç geçmeyen ancak azaldığı zamanlar olan ve sürekli vücutta gezinen bu yaygın ağrılar yorgun düşürmekle kalmaz. Beraberinde depresyon, anksiyete (ileri kaygılı olma hali), uyku bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkları da getirir. Ayrıca basit bir kas iskelet rahatsızlığı gibi görülse de tüm vücudu etkiler ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen çeşitli sorunlara da yol açar.

Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

Bu rahatsızlıkta; kronik yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, sabahları yorgun uyanma, dinlenememe, sabah tutukluğu, şişkinlik hissi, ellerde titreme, aşırı terleme, soğuk vücut uzuvları özellikle ayak ve bacak, görme bozuklukları, kronik baş ağrısı (migren), eklem ağrısı, ağrılı adet görme, bağırsak hastalıkları, ağrılı idrar yapma, solunum sistemi ve kalbin çalışma semptomları ve semptomların stres ile artması, semptomların hava şartları ile değişmesi, depresyon, anksiyete gibi belirtiler sık görülebilir.

Fibromiyalji neden olur?

Bu hastalığa yol açan nedenler henüz tam olarak net olmasa da genetik eğilim, bazı enfeksiyonlar, fiziksel ve duygusal travmaların fibromiyaljinin gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülmektedir.

Fibromiyalji tedavisi

Kesin olarak tedavi edilememesinin en önemli sebebi; hastalığın nedenlerinin tam olarak bilinmemesidir. Bu yüzden tedavide amaç ağrıyı yönetmek ve hayata kalitesini yükseltmektir. Fibromiyalji tedavisinde ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, antidepresanlar ve antiepileptikler gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar hem ağrıyı kesmede hem de uyku bozukluğu, depresyon gibi hastalığın psikolojik etkilerini geçirmede etkilidir.

İlaçla olmayan tedavide ise tamamlayıcı tıp yöntemleri, fizik tedavi, rahatlama teknikleri tedavide etkili olabilmektedir. Bunlarda bazıları bilişsel davranış terapisi, hasta eğitimi, meditasyon, akupunktur, yoga, masaj terapisi.

Bunların yanı sıra dengeli ve düzenli beslenmenin, düzenli spor yapmanın, geceleri yeterince uyumanın hastalığın seyrini önemli ölçüde değiştirdiği gözlenmiştir.