Feray İsminin Anlamı Nedir? Feray Ne Demek? Feray Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Ülkemizde Feray ismine sahip kişi sayısı yaklaşık 20 bin civarındadır. Feray ismi ay ışığı demektir.

Feray İsminin Anlamı Nedir? Feray Ne Demek?

Farsça kökenli bir isim olan Feray ismi ay ışığı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Feray ismi ayın parlaklığı demektir.

Feray İsminin Özellikleri

Aşk için yaşayan nadir kişilerdendir. Çevresindeki dost ya da akrabalarına oldukça değer verir ve onları el üstünde tutar. Güler yüzlü ve sakin yapısı vardır. İyi kalpli olmaları onları sosyal hayatta bir adım öne çıkarır ve çevrelerindeki insanlar tarafından saygı görürler.

Feray İsminin Analizi

F: Çevresine karşı güvenilir ve oldukça sadıktır.

E: İç ve ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Aniden yükselebilir.

R: Karakter olarak sert bir yapısı vardır. Önemli kararlarda bu yapısı ön planda yer alır.

A: Atılgan ve enerjik yapısı vardır.

Y: Geçmişteki üzüntüleri unutmadan yaşar ve bu gibi kötü olayları unutmaz, kinci yapısı vardır.

Feray Adının Kökeni

Feray adının kökeni Farsçadır.

Feray İsminin Yanına Yakışan İsimler

Feray isminin yanına yakışan erkek isimleri; Ferahi, Feramuş, Feramuz, Fercan.

Feray isminin yanına yakışan kız isimleri; Feraye, Ferahet, Feraset, Ferahru, Ferahnur.

Feray İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.