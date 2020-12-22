Faydaları saymakla bitmiyor... Şifa kaynağı salep

Salep, orkide bitkilerinin yumrularından elde edilir. Bu yumrular mevsimi geldiğinde toplanır ve toz haline getirilir. Aktarlarda toz salep veya gerçek salep olarak bulunabildiği gibi, marketlerde de hazır poşetlerde veya ısıtılarak içilebilecek halde hazır kutularda bulabilirsiniz.

Salebin gribi atlatmaya yardımcı olduğunu söyleyen Kolukırık, “Kışın sütle hazırlanarak içilen salep, öksürüğe ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların, daha rahat atlatılmasına yardımcı olur.” dedi.

Sadece griple kalmayıp kabızlık sorununun da çözümü olacağını belirterek, “Salep aynı zamanda doyurucu bir içecektir. Bu özelliği, içeriğindeki suyla şişen madde olan musilajdan kaynaklanır. Aynı zamanda, barsak çalışmasını düzenler. Kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır. Üzerine serpiştirilen tarçın, kan şekerini düzenler, acıkmayı geciktirir. Sütle pişirilerek yapılan salep, sütün içerdiği kalsiyum ve proteinin yararlı etkilerini taşır. Bu yüzden ara öğün olarak tercih edilebilir.” ifadelerini kullandı.

Kan şekerini düzenliyor

Salebin tarçın ile tüketilmesine dikkat çeken Tutar, “Özellikle üzerinde tarçın ile birlikte tüketilmesi kan şekerinin dengelenmesinde önemlidir. Tarçın üzerine yapılan birçok bilimsel veride, bireylerin kan şekerlerinin daha dengeli ve yavaş artığı gözlenmiştir. “ dedi.

Salebin sindirim sistemine iyi gelen başlıca içeceklerden biri olduğunu söyleyen Tutar, “Özellikle mide ve barsakta yaratmış olduğu müsilaj etkisi nedeni ile koruyucu yapısı vardır. Ayrıca daha düzenli bir barsak sistemi için tüketilmesi önemlidir. Barsak sisteminde doğacak sıkıntıların giderilmesinde aktif rol oynamaktadır.” dedi.

Evde yapılan salep en sağlıklısı

Diyetisyen Cansu Kolukırık salebin evde yapılmasını önererek, “Hazır olarak tüketildiğinde enerji içeriği yüksek bir içecektir. Toz salep halinde alınıp evde yapılması ve üzerine tarçın eklenerek kullanılması en sağlıklısıdır. Evde pişirilirken topaklanmaması için iyice karıştırılması gerekir. Salep, dondurma yapımında da kullanılır.” açıklamalarında bulundu.