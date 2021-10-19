Fayans nasıl boyanır? Evde parlak fayansın üstüne boya yapılır mı...

Fayansları baştan değiştirmek yerine onları boyayarak farklı bir görünüme kavuşturmak daha kolay olmaktadır. Üstelik fayansları değiştirme işlemi boyama işleminden daha pahalıya mal olan bir çalışma olmaktadır.

Fayans Nasıl Boyanır?

Fayans boyama işlemi yeni bir görünüm elde etmenin yanında kirli yüzeylerinde temizlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak mutfak ve banyo gibi ıslak alanlarda kullanılacak boyaların iyi tercih edilmesi gerekmektedir. Bu alanlarda kullanılacak boyaların hem suya hem de neme karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Bu nedenle bu alanlarda yağlı boya ve epoksi boya kullanılabilmektedir. Yağlı boya kokusundan dolayı fazla tercih edilmezken epoksi boya evlerde fayans boyama işlemi için seçilen boyalardan biri olmaktadır.

Fayansları boyamadan önce boyanacak alanın çok iyi temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenen fayansların üzerine astar atılması gerekmektedir. Astar işleminin fayans üzerinde 24 saat beklemesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra fayans boyama işlemine geçilmektedir. Kaç kat boya yapılacaksa 24 saat katlar arasında sürenin bulunması gerekmektedir.

Evde Parlak Fayansın Üzerine Boya Yapılır mı?

Evde parlak fayansları boyarken yapılması gereken birtakım hazırlıklar bulunmaktadır. Evde fayans boyama işi kurallarına göre yapıldığında gayet başarılı sonuçlar veren bir çalışma olmaktadır. Öncelikle parlak fayansların hafif aşındırıcı özelliği olan bir madde ile güzelce temizlenmesi gerekmektedir. Bu madde parlak fayansların görünümlerini donuklaştırmaktadır. Fayans yüzeyinin iyice temizlenmesine dikkat edilmelidir aksi taktirde fayans boyama işleminden istenilen sonuç alınmayacaktır.

Fayanslardaki parlaklığı gideren en etkili malzemelerden biri 220 zımpara kağıdı olmaktadır. Parlak fayanslar için etkili temizlik sağlayan ürünlerin başında gelmektedir. İyi bir astar uygulanarak fayans boyama işlemine geçilmektedir. Burada yapılacak astarın ilerde yıpranmalara karşı daha dayanıklı olması için çok iyi olması dikkat edilecek hususlardan biri olmaktadır. Üst katlar için yağ bazlı parlak olan ya da yarı parlak olan bir boyanın kullanılması gerekmektedir. Yağ bazlı olan boyalar genelde parlak olan boyalardır. Bu yüzden bu boyalar fayans üzerindeki boyanın hem uzun süre kullanılmasını sağlamakta hem de parlak ve estetik bir görüntü kazandırmaktadır.