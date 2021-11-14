Fayans Boyama Nasıl Yapılır? Fayans Boyamada Hangi Boya Kullanılır, Sprey Boya İle Boyanır Mı?

Fayans boyama işlemi tadilat gerektirmeden uygun boya ve malzemelerin seçilerek fayanslarını yenilemek isteyenler için iyi bir alternatif olarak görülmektedir.



Fayans Boyama Nasıl Yapılır?



Fayanslarını boyayarak yeni bir görünüm elde etmek isteyenlerin ilk yapması gereken işlem doğru boya tercih etmek olmaktadır. Fayansları boyamak için kullanılacak boyanın hem neme hem de suya karşı dayanıklı olması dikkat edilmesi gereken hususların başında gelmektedir. Fayans boyama için gerekli olan malzemeler hazırlandıktan sonra boyama işlemine geçilebilir. Fayans boyanırken en çok rulo fırça, ipek uçlu fırça, koruma örtüsü ve vernik gerekli olmaktadır.



Fayans boyanacak alan üzerine koruma örtüsü serilerek boyanın farklı yerlere sıçramaması sağlanmaktadır. Boyanacak fayansların ilk olarak iyice temizlenmesi gerekmektedir. Fayans üzerinde kir ve toz bulunmaması yapılacak boyamanın kalitesine etki etmektedir. Fayanslar temizlendikten sonra astar işleminin yapılması gerekmektedir.



Astar uygulanan fayanslara yapılan boya daha uzun ömürlü olmaktadır. Bu nedenle astar işleminin yapılması oldukça önemli olmaktadır. Astarı yapılmış fayans üzerindeki boyanın kurumasının mutlaka beklenmesi gerekmektedir. Astar yapılan boya kuruduktan sonra rulo fırça yardımı ile fayans boyama işlemine geçilebilir.



Fayanslar boyanırken fırça fayanslar üzerinde yukarı ve aşağı olacak şekilde hareket ettirilerek boyama işlemine devam edilir. Rulo fırça ile boyama işlemi yapıldıktan sonra ipek uçlu fırça ile dar alanların boyaması gerçekleştirilmelidir. Fayanslar boyandıktan sonra bir gün bekleyip ikinci kata öyle geçilmesi gerekir. İkinci kat boya işlemi yapılırken fırça izinin kalmaması için boya yaparken fırçanın yönüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Katlar arası kuruma işlemi bittikten sonra vernikleme işleminin yapılması gerekmektedir. Vernikleme işlemi boyanın daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.



Fayans Boyamada Hangi Boya Kullanılır, Sprey Boya İle Fayans Boyanır mı?



Fayans boyama işlemlerinde kullanılan boyalar yağlı boya ve epoksi boya olarak belirtilmektedir. Bu boyalara alternatif olarak su bazlı ve silikonlu boyalarda tercih edilebilmektedir. Sprey boya ile fayansları boyamak mümkün olmaktadır. Ancak bu işlem sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.