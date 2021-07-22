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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:34 | Son Güncelleme:

Fatıma isminin anlamı nedir? Fatıma ne demek? Fatıma adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Fatıma isminin anlamı nedir? Fatıma ne demek? Fatıma adının özellikleri, analizi ve kökeni

Arapça kökenli bir isim olan Fatıma'nın sözlük anlamı sütten kesilmiş annedir. Dinimizde bu isim saflığı, masumiyeti ve günahlardan sakınmayı simgeler. Bu nedenle Hz. Muhammed, kızı Fatıma'ya ''sen ve soyun cehennem ateşinden korunanlardasınız'' demiştir. Fatıma isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde Fatıma ismini yaklaşık 18 bin kişi taşıyor. Fatma ismi ise Türkiye'de en çok kullanılan 2. isimdir. 2021 yılı itibariyle Fatma ismini kullanan kişi sayısı 1 milyon 200 binin üzerine çıkmıştır.

 Fatıma İsminin Anlamı Nedir? Fatıma Ne Demek?

 Fatıma isminin dört farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Sütten kesilen

 İkinci Anlamı: Allah'ın kendisini ve soyunu cehennemin azabından uzak tutacağı kişi

 Üçüncü Anlamı: Peygamber efendimizin Hz. Hatice'den doğan ilk kızı

 Dördüncü Anlamı: Günah işlemekten sakınan, takva ehli, mümin.

 Fatıma İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 3

 Renk sembolü: Beyaz

 Fatıma İsminin Analizi

 Harf analizine göre Fatıma isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hayatın her alanında planlı hareket eder.

 2- Sebatkar olduğu için başladığı bir işi asla yarım bırakmaz.

 Fatıma Adının Kökeni

 Ülkemizde en çok kullanılan isimlerin başında gelen Fatıma Arapça kökenlidir.

 Fatıma İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Serap

 2- Ayşegül

 3- Nisa

 4- Gülsüm

 5- Betül

 Fatıma İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Fatıma ismi Kur’an-ı Kerim'de yer almıyor. Ancak Buhari ve İbn Cüreyc'in naklettiği birçok hadiste Fatıma ismi geçmektedir.

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