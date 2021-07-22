Fatıma isminin anlamı nedir? Fatıma ne demek? Fatıma adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde Fatıma ismini yaklaşık 18 bin kişi taşıyor. Fatma ismi ise Türkiye'de en çok kullanılan 2. isimdir. 2021 yılı itibariyle Fatma ismini kullanan kişi sayısı 1 milyon 200 binin üzerine çıkmıştır.

Fatıma İsminin Anlamı Nedir? Fatıma Ne Demek?

Fatıma isminin dört farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Sütten kesilen

İkinci Anlamı: Allah'ın kendisini ve soyunu cehennemin azabından uzak tutacağı kişi

Üçüncü Anlamı: Peygamber efendimizin Hz. Hatice'den doğan ilk kızı

Dördüncü Anlamı: Günah işlemekten sakınan, takva ehli, mümin.

Fatıma İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 3

Renk sembolü: Beyaz

Fatıma İsminin Analizi

Harf analizine göre Fatıma isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Hayatın her alanında planlı hareket eder.

2- Sebatkar olduğu için başladığı bir işi asla yarım bırakmaz.

Fatıma Adının Kökeni

Ülkemizde en çok kullanılan isimlerin başında gelen Fatıma Arapça kökenlidir.

Fatıma İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Serap

2- Ayşegül

3- Nisa

4- Gülsüm

5- Betül

Fatıma İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Fatıma ismi Kur’an-ı Kerim'de yer almıyor. Ancak Buhari ve İbn Cüreyc'in naklettiği birçok hadiste Fatıma ismi geçmektedir.