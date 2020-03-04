Fatih isminin anlamı nedir? Fatih ne demek?

Fatih ismi Türkiye'de yıllardır çok sık kullanılan isimlerden birisidir.

Fatih İsminin Anlamı Nedir?

Fatih isminin birçok anlamı vardır. Bu anlamlardan birisi fetheden, zafer kazanan anlamına gelmektedir. Fatih isminin diğer bir anlamı ise kapılar açan anlamı taşımaktadır.

Fatih Ne Demek?

Fatih kelime anlamı ile bir ülkeyi veya şehri kaleyi zapt eden kimse anlamına gelmektedir. Bunun dışında Osmanlı Devletinin Padişahlarından İstanbul'u fetheden II. Mehmet’in lakabıdır. Bu Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih kelimesi ayrıca İslam dininde de geçmektedir. İslamiyet'te Fatih hüküm veren anlamında kullanılmaktadır. İslamiyet'te Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarından birisidir. Fatih kelimesi İslamiyet'te Araf suresi içerisinde geçmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Fatih Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumunda genellikle bütün kelimelerin anlamlarını bulmak mümkündür. Bütün kelimeler gibi Fatih isminin anlamı da Türk Dil Kurumunda açıklanmıştır. Fatih isminin anlamı şu şekildedir:

- Fetheden, zafer kazanan

- Açan, kapılar açan

- Bir ülkeyi veya şehri zapt eden kimse

- Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarından birisi

- Osmanlı padişahı II. Mehmet'in lakabıdır. Fatih Sultan Mehmet