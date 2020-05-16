Faruk İsminin Anlamı Nedir? Faruk Ne Demek?

Faruk Arapçadan Türkçeye yerleşmiş olan ve yaygın kullanılan isimlerden biridir. Genel olarak erkek çocukları için kullanılır. Anlamına bakıldığında ise, ‘haklıyı haksızdan ayırmakta güçlü olan’ biçiminde ifade ediliyor. Aynı zamanda farklı anlamları üzerinden de ele alınabilmektedir.

Faruk İsminin Anlamı

Faruk ismi birçok değişik anlam üzerinden Türkçede karşılık bulunmaktadır.

- Haklıyı haksızdan ayırma konusunda güçlü olan,

- Doğruyu yanlıştan ayıran,

- Keskin,

Faruk aynı zamanda Hz. Ömer'in lakabıdır. Bunun nedeni ise hayatı boyunca haklıyı haksızdan ayırmak için güçlü şekilde mücadele etmiş olmasıdır. Bu lakap üzerinden Faruk ismi günümüze kadar ulaşmış en özel adlardan biridir. Özellikle anlamları ile büyük öneme sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Erkek çocuğunuz için verebileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak Faruk öne çıkıyor. Aynı zamanda anlamı ile beraber telaffuzu üzerinden de beğeni toplamaktadır. Kısaca adaletli şekilde ifade ettiğini söylemek mümkündür. Tek başına ya da başka isimlerle bir araya getirerek de bu adı kullanabilirsiniz. Ancak daha çok yalnız olarak değerlendirilen ve erkek çocukları için kullanılan bir isimdir. Yeni doğmuş yavrunuza eğer isim arıyorsanız Faruk adını alternatifler içerisine alabilirsiniz.