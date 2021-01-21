Farenjit nedir, sebepleri nelerdir? Farenjit nasıl tedavi edilir?

Hastaların farenjiti çoğunlukla bademcik iltihabıyla karıştırdığını belirten Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Suat Turgut, konuyla ilgili detayları anlattı.

Farenjit nedir, belirtileri nelerdir?

Farenjit, üst yutak bölgesinin (farenks) iltihabıdır. Boğazda yanma, kesilme tarzında ağrı, sürekli boğazda gıcık ve takılma hissi oluşur. Hastalar sürekli olarak bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için, boğaz kazıma ve temizleme hareketi yapar. Soğuk, sıcak ve baharatlı gıdaları alınca rahatsızlık artar.

Herhangi bir bulaşıcılığı var mı?

Bütün enfeksiyon hastalıklarda en belirgin bulaşma yolu ellerdir. Yapılan çalışmalarda, el yıkayarak %60-70 oranında enfeksiyonlardan korunabildiği gösterilmiştir. Hasta kişilerin salgılarındaki mikroplar ellere bulaşır ve bu yolla yayılır. Ayrıca öksürük balgam ve damlacık yoluyla da bulaşma olabilir. Ancak bu yolla bulaşma daha azdır. Bunun yanında, yeterli dinlenme ve beslenme de hastalıklardan korunmada önemlidir. El yıkamanın enfeksiyon hastalıklarında koruyucu etkisi yapılan bilimsel çalışmalarda kesin olarak gösterilmiştir.

Nasıl tedavi edilir?

Bazen farenjit, reflü hastalığı ile beraber görülür. Reflü hastalığı tedavi edilince, farenjit de düzelir. Bu nedenle, kronik farenjiti olanların mide ve yemek borusunu kontrol ettirmeleri, mide kapakçığındaki probleme bağlı reflü hastalığı varsa öncelikle bunu tedavi ettirmeleri gerekir. Alerjik bünyelerde de farenjit tablosu ortaya çıkabilir. Bu durumda, yukarda sayılan belirtilere ilave olarak boğazda ve damakta kaşıntı hissi olur. Eğer alerji tespit edilirse, önce alerji tedavisi hastalığın iyileşmesini sağlayabilir. Ayrıca burun ve sinüslerdeki i problemlere bağlı olarak sürekli ağız solunumu yapma da farenjite zemin hazırlayabilir. Farenjit belirtileri olanların, burun ve sinüslerinin kontrol ettirmelerinde fayda vardır.

Farenjit tedavisi hastalığa neden olan burun kemik eğriliği, sinüzit, alerji ve reflü gibi durumlar varsa bunların tedavi edilmesiyle başlar. Farenjit tedavisinde aşırı sıcak ve soğuk, baharatlı gıdalardan kaçınma önerilir. Bunun yanında, boğaz kültürü ile bakteri tespit edilen hastalarda antibiyotik tedavileri, bunun yanında boğazı rahatlatıcı pastiller ve ağrı kesiciler faydalı olur. Sigara içen hastaların bu alışkanlığı bırakmaları hastalığın tedavisine olumlu etki eder. Tozlu ve hava kirliliği olan ortamlardan da uzak durmak gerekir.

Üst solunum yolu viral enfeksiyonlarıyla benzer özelliklere sahip

Farenjitin diğer tüm üst solunum yolu viral enfeksiyonları ile benzer özellikler taşıdığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Erem, farenjitle ilgili şu bilgileri verdi: "Farenjit, diğer tüm üst solunum yolu viral enfeksiyonları gibi solunan havada asılı kalan damlacıklar yoluyla bulaşır. Boğaz ağrısı ön planda hakimdir. Buna halsizlik, ateş ve yutkunurken ağrı da eşlik edebilir. Tedavi, genelde şikayetlerin rahatlatılmasına yöneliktir. Gargara kullanımı, ağrı kesici ve ateş düşürücülerle 4-5 gün içerisinde bağışıklık sistemi sayesinde tam iyileşme sağlanır. Antibiyotik kullanımını gerektiren bademcik iltihabından ayırt edilmesi önemlidir. İstirahat edilmelidir. Bol sıvı alımı çok önemlidir. Hastalıklı bölgeyi rahatlatacak sıcak içecekler de tüketilmelidir."