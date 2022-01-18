Farenjit nedir, bulaşıcı mı? İşte kronik farenjit belirtileri ve evde tedavisi

Özellikle hava değişimi ile birlikte gözlemlenen hastalıklardan biri olan farenjit, süreklilik kazandığında kronik farenjit sorununa dönüşebiliyor. Bu nedenle başlangıçta farenjit belirtilerini takip edip önlem almak yaşam kalitesi açısından önem taşıyor. Peki, farenjit nedir, bulaşıcı mı? İşte farenjit ile ilgili merak edilenler...

Farenjit nedir?

Farenjit, boğazın arka kısmında bulunan farenksin iltihaplanmasıdır. Çoğunlukla basitçe “boğaz ağrısı” olarak anılır. Farenjit ayrıca boğazda kaşınmaya ve yutma güçlüğüne neden olabilir. Yılın daha soğuk aylarında daha fazla farenjit vakası ortaya çıkar.

Farenjit neden olur?

Virüsler boğaz ağrısının en yaygın nedenidir. Farenjite en yaygın olarak soğuk algınlığı, grip veya mononükleoz gibi viral enfeksiyonlar neden olur . Viral enfeksiyonlar antibiyotiklere yanıt vermez ve tedavi yalnızca semptomların hafifletilmesine yardımcı olmak için gereklidir.

Daha az yaygın olarak, farenjite bakteriyel bir enfeksiyon neden olur. Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik gerektirir. Boğazın en yaygın bakteriyel enfeksiyonu, A grubu streptokokların neden olduğu boğaz ağrısıdır . Bakteriyel farenjitin nadir nedenleri arasında gonore , klamidya ve corynebacterium bulunur .

Soğuk algınlığına ve nezleye sık sık maruz kalmak farenjit riskinizi artırabilir. Bu özellikle sağlık, alerji ve sık sinüs enfeksiyonlarında çalışan kişiler için geçerlidir . Pasif içiciliğe maruz kalmak da riskinizi artırabilir.

Farenjit belirtileri nelerdir?

Kuluçka süresi tipik olarak iki ila beş gündür . Farenjite eşlik eden semptomlar altta yatan duruma göre değişir.

Boğaz, kuru veya cızırtılı bir boğaza ek olarak , soğuk algınlığı veya grip şunlara neden olabilir:

Hapşırma

Burun akması

Baş ağrısı

Öksürük

Halsizlik

Vücut ağrıları

Titreme

Ateş (soğuk algınlığı ile düşük dereceli ateş ve grip ile yüksek dereceli ateş)

Başka bir farenjit türü olan boğaz ağrısı da şunlara neden olabilir:

Yutma güçlüğü

Beyaz veya gri yamalar ile kırmızı boğaz

Şişmiş lenf düğümleri

Ateş

Titreme

İştah kaybı

Mide bulantısı

Ağızda olağandışı tat

Genel halsizlik

Farenjit bulaşıcı mı?

Bulaşıcı dönemin uzunluğu aynı zamanda altta yatan durumunuza da bağlı olacaktır. Viral bir enfeksiyonunuz varsa, ateşiniz geçene kadar bulaşıcı olacaksınız. Strep boğazınız varsa, başlangıçtan 24 saat antibiyotik kullanana kadar bulaşıcı olabilirsiniz.

Soğuk algınlığı genellikle 10 günden az sürer. Ateş de dahil olmak üzere semptomlar üç ila beş gün arasında zirve yapabilir. Farenjit soğuk algınlığı virüsüyle ilişkiliyse, belirtilerinizin bu süre boyunca sürmesini bekleyebilirsiniz.

Farenjit evde nasıl geçer?

Farenjitinize bir virüs neden oluyorsa, evde bakım semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Evde bakım şunları içerir:

Dehidrasyonu önlemek için bol miktarda sıvı içmek

Sıcak et suyu

Ilık tuzlu su ile gargara (1 bardak suya 1 çay kaşığı tuz)

Nemlendirici kullanma

Daha iyi hissedene kadar dinlenmek

Boğaz pastilleri , ağrılı, cızırtılı bir boğazı yatıştırmaya da yardımcı olabilir.

Farenjite ne iyi gelir (bitkisel)?

Farenjit tedavisinde bazen alternatif ilaçlar kullanılır. Bununla birlikte, ilaç etkileşimlerinden veya diğer sağlık komplikasyonlarından kaçınmak için kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. En sık kullanılan bitkilerden bazıları şunlardır: