Farah isminin anlamı nedir? Farah ne demek? Farah adının özellikleri, analizi ve kökeni

Farah ismi kız bebek isimlerinden bir tanesidir. Farah isminin iki tane anlamı bulunmaktadır.

Farah İsminin Anlamı Nedir? Farah Ne Demek?

Farah isminin ilk anlamı mutluluktur. İkinci anlamı ise neşedir.

Farah İsminin Özellikleri

Farah ismine sahip olan kişiler son derecede güvenilir olan kişilerdir. Bir ortamda her zaman enerjileri ile ön plana çıkarlar. Aynı zamanda sert bir yapıya sahiptirler. Hayatta bir takım kırmızı çizgileri vardır. Karar vermekte her zaman dik duruşları ile bilinmektedir.

Farah İsminin Analizi

Çok duygusal kişisiniz. İş hayatınızda ve okul hayatınızda bu duygusallığınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Değişken bir yapıya sahip olsanız da hayatta her zaman dik duruşunuz ile biliniyorsunuz. Lider bir kişiliğe sahipsiniz.

Farah Adının Kökeni

Farah adının kökeni Arapçadır.

Farah İsminin Yanına Yakışan İsimler

- Zeynep

- Ayşe

- Emel

- Buse

- Leyla

- Zehra

- Berra

- Hilal

Farah İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Farah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.