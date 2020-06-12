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Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Fadime isminin anlamı nedir? Fadime ne demek

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Fadime isminin anlamı nedir? Fadime ne demek
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Ülkemizde bazı isimler eski dönemlerde sık kullanılır iken bazıları günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Fadime ismi de daha çok eski dönemlerde sıklıkla kullanılsa bile günümüzde hala bu isme rastlamak mümkündür. Peki, Fadime isminin anlamı nedir? Fadime ne demektir sizlere detaylıca derledik.

Fadime ismi genellikle eski dönemlerde sık kullanılan bir kız ismidir. Fadime ismi çok sık kullanılmadığı için anlamı merak edilmektedir.

 Fadime İsminin Anlamı

 Fadime ismi pek çok kişi tarafından merak edilen isimlerden birisidir. Fadime isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmasa da pek çok kaynakta bulmak mümkündür. Fadime kelimesinin anlamı şu şekilde değerlendirilmiştir:

 - Çocuğunu sütten kesen kadın.

 - Hz. Muhammet'in ilk eşi olan Hz. Hatice'den doğan kızın adı.

 Fadime isminin kökenine bakıldığında Arapça bir kelime olduğu bilinmektedir. Bu sebeple dilimize Arapçadan geçmiştir. Fadime isminin birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır:

 - Arkadaşları ile zaman geçirmekten çok hoşlanırlar.

 - Misafir ağırlamak veya dostlarını ağırlamaktan mutluluk duyarlar.

 - Kendilerinden çok çevresindeki kişileri düşünürler.

 - Dost ve arkadaşlarının dertlerini ve sorunlarını önemserler. Onlara destek olurlar.

 - Lider ruhlu kişilerdir.

 - Düşünceleri ve görüşleri kendilerine hastır.

 - Cesur kişilerdir

 - Güçlü bir yapıya sahiplerdir. Hata yaptıkları zaman hatalarını kabul ederler.

 - Baskı altında kalmaktan hoşlanmazlar.

 - Sistemli ve düzenli kişilerdir.

 - Özgürlüklerine oldukça düşkün ve gözlemci bir yapıya sahiplerdir.

 - Yaratıcı bir yapıya sahiplerdir.

 

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