Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek? Ezra Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Ezra, Türkiye'de nadir kullanılan isimlerden biridir. Ülkemizde yaklaşık 550 kişi bu ismi taşıyor. Bu kişilerin 300'e yakını İstanbul ve İzmir şehrinde yaşamaktadır.

Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek?

Ezra isminin 4 farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Açık ve düzgün konuşan, ikna kabiliyeti yüksek kimse

İkinci Anlamı: Usta binici

Üçüncü Anlamı: Kulakları beyaz, gövdesi siyah olan nadir bir at türü

Dördüncü Anlamı: Fedakar, yardımsever,

Ezra İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 6

Sembol rengi: Kahverengi

Ezra İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Ezra isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Çevresinde anaç ve yardımsever kişiliğiyle tanınır.

2- Alıngan ve hassas bir kişiliğe sahiptir.

3- Duygusaldır.

Ezra Adının Kökeni

Ezra ismi Arapça kökenlidir. Bu isim Cezayir, Tunus ve İran gibi İslam ülkelerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ezra İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Rabia

2- Açelya

3- Eftelya

4- Azra

5- Deniz

6- Sude

7- Rana

8- Gözde

Ezra İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Ezra ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.