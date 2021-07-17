Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek? Ezra Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ezra ismi, 17. yüzyılda literatüre girdi. Bu kelimenin ilk anlamı, düzgün konuşan, hitabet ve belagati düzgün olan kimsedir. Ezra 18. yüzyıldan itibaren kız çocuklarına isim olarak verilmeye başlanmıştır. Ezra isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ezra, Türkiye'de nadir kullanılan isimlerden biridir. Ülkemizde yaklaşık 550 kişi bu ismi taşıyor. Bu kişilerin 300'e yakını İstanbul ve İzmir şehrinde yaşamaktadır.
Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek?
Ezra isminin 4 farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Açık ve düzgün konuşan, ikna kabiliyeti yüksek kimse
İkinci Anlamı: Usta binici
Üçüncü Anlamı: Kulakları beyaz, gövdesi siyah olan nadir bir at türü
Dördüncü Anlamı: Fedakar, yardımsever,
Ezra İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 6
Sembol rengi: Kahverengi
Ezra İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Ezra isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Çevresinde anaç ve yardımsever kişiliğiyle tanınır.
2- Alıngan ve hassas bir kişiliğe sahiptir.
3- Duygusaldır.
Ezra Adının Kökeni
Ezra ismi Arapça kökenlidir. Bu isim Cezayir, Tunus ve İran gibi İslam ülkelerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ezra İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Rabia
2- Açelya
3- Eftelya
4- Azra
5- Deniz
6- Sude
7- Rana
8- Gözde
Ezra İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Ezra ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.