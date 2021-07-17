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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 17.07.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek? Ezra Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek? Ezra Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ezra ismi, 17. yüzyılda literatüre girdi. Bu kelimenin ilk anlamı, düzgün konuşan, hitabet ve belagati düzgün olan kimsedir. Ezra 18. yüzyıldan itibaren kız çocuklarına isim olarak verilmeye başlanmıştır. Ezra isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ezra, Türkiye'de nadir kullanılan isimlerden biridir. Ülkemizde yaklaşık 550 kişi bu ismi taşıyor. Bu kişilerin 300'e yakını İstanbul ve İzmir şehrinde yaşamaktadır.

 Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek?

 Ezra isminin 4 farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Açık ve düzgün konuşan, ikna kabiliyeti yüksek kimse

 İkinci Anlamı: Usta binici

 Üçüncü Anlamı: Kulakları beyaz, gövdesi siyah olan nadir bir at türü

 Dördüncü Anlamı: Fedakar, yardımsever,

 Ezra İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 6

 Sembol rengi: Kahverengi

 Ezra İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Ezra isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çevresinde anaç ve yardımsever kişiliğiyle tanınır.

 2- Alıngan ve hassas bir kişiliğe sahiptir.

 3- Duygusaldır.

 Ezra Adının Kökeni

 Ezra ismi Arapça kökenlidir. Bu isim Cezayir, Tunus ve İran gibi İslam ülkelerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Ezra İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Rabia

 2- Açelya

 3- Eftelya

 4- Azra

 5- Deniz

 6- Sude

 7- Rana

 8- Gözde

 Ezra İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Ezra ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmiyor.

 

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