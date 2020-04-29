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Haber Giriş: 29.04.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Ezhel - Felaket akor ve gitar ritimleri

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Ezhel - Felaket akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ezhel'in sevilen şarkısı Felaket'in nota, ritim ve akorları karşınızda!

Am                                    Em                                     Am
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın, döndürdün kalbimi çöle
                                 Em                                 Am
Gözünden akan yağmurlar, döndürür çölleri sele
                            Em                    D#m       Dm
Saçında kopan fırtınalar, eserken ruhunda hala
Em                                                         Am
Dediler bu kız neymiş, dedim felaket felaket

        Em                          Am
Felaket, bu kız bi afet bi afet
                             Em                              Am
Gözün gözüme değse, kopar kıyamet kıyamet
                                Em                      D#m   Dm
Yarattın dünyamda zelzele, hala sallanır bu hergele
                              Em                            Am
Kaybettim kalbimi ben yine, ah felaket felaket

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