Ezhel - Felaket akor ve gitar ritimleri

Am Em Am

Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın, döndürdün kalbimi çöle

Em Am

Gözünden akan yağmurlar, döndürür çölleri sele

Em D#m Dm

Saçında kopan fırtınalar, eserken ruhunda hala

Em Am

Dediler bu kız neymiş, dedim felaket felaket

Em Am

Felaket, bu kız bi afet bi afet

Em Am

Gözün gözüme değse, kopar kıyamet kıyamet

Em D#m Dm

Yarattın dünyamda zelzele, hala sallanır bu hergele

Em Am

Kaybettim kalbimi ben yine, ah felaket felaket