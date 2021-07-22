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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:31 | Son Güncelleme:

Ezel isminin anlamı nedir? Ezel ne demek? Ezel adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Ezel isminin anlamı nedir? Ezel ne demek? Ezel adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye’de yabancı kökenli isim olmasına rağmen pek çok isim sıkça tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Bu tür yabancı kökenli isimlere örnek olarak Ezel ismi verilebilmektedir. Ezel ismini ciddi düşünen kişiler, isim hakkında pek çok detay öğrenmek istiyor. Ezel isminin anlamı nedir? Ezel ne demek? Ezel ismi kuranda geçiyor mu? İşte detaylar.

Ezel ismi Arapça kökenli bir isim olmakla birlikte sadece erkek çocukları için kullanılmaktadır. Ezel ismi başlangıcı ve öncesi olmayan, öncesizlik anlamlarına gelmektedir.

 Ezel İsminin Anlamı Nedir? Ezel Ne Demek?

 Ülkemizde Ezel ismine sahip otalama 80 binden fazla kişi bulunmaktadır. Ezel isminin rengi mavidir. Ezel ismi başlangıcı ve öncesi olmayan demektir.

 Ezel İsminin Özellikleri

 Yaz ayını en çok seven kişilerdendir. Tatil yapmayı ve özellikle güneşlenmeyi hedef haline getirmiştir. Soğuk ve yağmurlu havadan nefret eder. İnsanlar ile birlikte diyalog kurmayı ve onlarda dertleşmeyi ister.

 Ezel İsminin Analizi

 Ezel ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

 E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

 Z: Güneşli havada gezmeyi ve okumayı çok sever.

 E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

 L: Özellikle sanatsal yönden oldukça başarılı ve yeteneklidir.

 Ezel Adının Kökeni

 Ezel adının kökeni Arapçadır.

 Ezel İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Ezel isminin yanına yakışan erkek isimleri; Ezelhal, Elzem, Ecmel, Ersim.

 Ezel isminin yanına yakışan kız isimleri; Ezeli, Ezet, Gazel, Güzel, Emel, Aysel, Adel.

 Ezel İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Geçiyor.

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