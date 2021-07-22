Ezel isminin anlamı nedir? Ezel ne demek? Ezel adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ezel ismi Arapça kökenli bir isim olmakla birlikte sadece erkek çocukları için kullanılmaktadır. Ezel ismi başlangıcı ve öncesi olmayan, öncesizlik anlamlarına gelmektedir.

Ezel İsminin Anlamı Nedir? Ezel Ne Demek?

Ülkemizde Ezel ismine sahip otalama 80 binden fazla kişi bulunmaktadır. Ezel isminin rengi mavidir. Ezel ismi başlangıcı ve öncesi olmayan demektir.

Ezel İsminin Özellikleri

Yaz ayını en çok seven kişilerdendir. Tatil yapmayı ve özellikle güneşlenmeyi hedef haline getirmiştir. Soğuk ve yağmurlu havadan nefret eder. İnsanlar ile birlikte diyalog kurmayı ve onlarda dertleşmeyi ister.

Ezel İsminin Analizi

Ezel ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

Z: Güneşli havada gezmeyi ve okumayı çok sever.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

L: Özellikle sanatsal yönden oldukça başarılı ve yeteneklidir.

Ezel Adının Kökeni

Ezel adının kökeni Arapçadır.

Ezel İsminin Yanına Yakışan İsimler

Ezel isminin yanına yakışan erkek isimleri; Ezelhal, Elzem, Ecmel, Ersim.

Ezel isminin yanına yakışan kız isimleri; Ezeli, Ezet, Gazel, Güzel, Emel, Aysel, Adel.

Ezel İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçiyor.