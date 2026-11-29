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ABD’de 6 bin 905 yaşlı bireyin 14 yıllık verileri incelenerek yapılan ve yüksek vücut kitle indeksinin (VKİ) daha uzun ömürle bağlantılı olduğunu ortaya koyan araştırma, sağlıklı yaşlanma tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bulgular ileri yaşta kas kütlesinin koruyucu rolüne işaret ederken, bel çevresi yağlanmasına karşı ise ciddi bir uyarı barındırıyor.

Bu araştırma bize ne anlatıyor? Sonuçlar, “ileri yaşta kilo almanın zararı yok" şeklinde mi okunmalı? Tüm detayları Diyetisyen Nazlı Aydın ile konuştuk.

TARTIDAKİ RAKAM TEK BAŞINA NE ANLATIYOR?

Vücut ağırlığını değerlendirirken ilk sorunun kaç kilogram olunduğu değil, bu ağırlığın hangi dokulardan oluştuğu olduğunu vurgulayan Diyetisyen Nazlı Aydın, tartının kas, yağ, kemik ve sıvı toplamını gösterdiğini, VKİ’nin ise bu ayrımı yapamadığını belirtti. İleri yaşta kilo değişmese bile kas dokusu azalırken yağ dokusunun artabildiğine dikkat çeken Aydın, "Hatta normal kilolu olarak değerlendirdiğimiz bir birey, kas gücü ve metabolik sağlık açısından fazla kilolu bir bireye göre çok daha dezavantajlı olabilir" dedi.

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19 Ağustos 2026 tarihli araştırmada kas kütlesinin doğrudan ölçülmediğini hatırlatan Aydın, yüksek VKİ’nin koruyucu etkisinin kesin olarak kas dokusundan kaynaklandığının söylenemeyeceğini ifade etti. Klinik değerlendirmede vücut kompozisyonu, bel ve baldır çevresi, el kavrama gücü, yürüme hızı ve sandalyeden kalkabilme becerisinin birlikte ele alınması gerektiğini belirten Aydın, durumu şu sözlerle özetledi: "İleri yaşta tartının sabit kalması, vücut kompozisyonunun da sabit kaldığı anlamına gelmez. Bazen tartının bize söylemediği şeyler, söylediği rakamdan çok daha önemlidir."

BEL ÇEVRESİ YAĞLANMASI NEDEN DAHA BELİRLEYİCİ?

65 yaş üzerinde genel kilo fazlalığı ile iç organ yağlanması bir arada bulunduğunda hangisi öncelikli risk oluşturuyor? Bel çevresi ölçümü tek başına ne kadar güvenilir?

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Bu soruya Diyetisyen Nazlı Aydın şu yanıtı verdi: "Yağ dokusu yalnızca bir enerji deposu olarak görülmemeli. Özellikle iç organların çevresinde biriken visseral yağ dokusu metabolik ve hormonal açıdan aktiftir; insülin direnci, kronik düşük düzeyli inflamasyon, kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 diyabet gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Metabolik risk açısından yağın vücutta nerede depolandığı, toplam vücut ağırlığından daha belirleyici olabiliyor."

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından birinin normal VKİ’ye sahip ancak bel çevresi yüksek bireylerde de ölüm riskinin artması olduğunu söyleyen Aydın, "Bu bulgu bize normal kilolu olmanın metabolik sağlık açısından her zaman güvenli bir alanda bulunmak anlamına gelmediğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Bel çevresi ölçümünün zaman içerisindeki seyrinin de izlenmesi gerektiğini belirten Aydın, bu verinin glisemik kontrol, lipid profili, kan basıncı ve kas gücüyle birlikte yorumlanması gerektiğini vurguladı.

65 YAŞ ÜSTÜNDE KİLO VERME YAKLAŞIMI NASIL DEĞİŞMELİ?

İleri yaşta kilo yönetiminin genç yetişkinlerdeki klasik zayıflama yaklaşımından ayrışması gerektiğini savunan Aydın, 40 yaşında yağ kaybı öncelikliyken 75 yaşında önceliğin kas gücü, kemik sağlığı ve bağımsız hareket kapasitesini korumak olduğunu ifade etti. 30 Temmuz 2026’da yayımlanan ve 5 bin 245 yaşlı bireyi inceleyen çalışmada hem belirgin kilo artışlarının hem de belirgin azalışların yüksek ölüm riskiyle ilişkili bulunduğuna dikkat çekti.

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İstemli ve istemsiz kilo kaybının mutlaka ayrılması gerektiğini belirten Aydın, şunları söyledi: "İştahsızlığa, kronik hastalıklara veya yetersiz beslenmeye bağlı kilo kaybı ile planlı, kas koruyucu yağ kaybı aynı şey değildir. Obeziteye bağlı hareket kısıtlılığı, kontrolsüz tip 2 diyabet, uyku apnesi veya eklem problemleri olanlarda kontrollü kilo kaybı yaşam kalitesini artırabilir. Buna karşılık kırılganlık, sarkopeni, osteoporoz ve malnütrisyon riski bulunanlarda enerji kısıtlamaları mevcut sorunları ağırlaştırabilir." Aydın bu konudaki temel kuralı ise, "İleri yaşta kaybedilen her kilogram bir sağlık kazanımı değildir. Kaybedilen doku yağ değil de kas ise birey tartıda hafiflerken fizyolojik açıdan daha kırılgan hale gelebilir" sözleriyle ifade etti.

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FAZLA KİLO ÖMRÜ UZATIYOR MU?

14 yıllık gözlemsel verilerde yüksek VKİ’nin uzun ömürle bağlantılı çıkması, doğrudan kilonun ömrü uzattığı anlamına mı geliyor?

Çalışmanın "fazla kilo ömrü uzatır" şeklinde yorumlanmasının bilimsel olmadığını belirten Nazlı Aydın, araştırmanın neden-sonuç ilişkisi kanıtlamadığını vurguladı. Literatürde bu durumun ‘obezite paradoksu’ ile ilişkilendirildiğini; iyi korunmuş kas dokusu ve enerji rezervlerinin enfeksiyon veya ameliyat gibi süreçlerde dayanıklılığı destekleyebileceğini aktardı.

Öte yandan ‘ters nedensellik’ mekanizmasına da dikkat çeken Aydın, "Bazı kronik hastalıklar, henüz tanı konulmamış sağlık problemleri, iştahsızlık ve kırılganlık bireyin kilo kaybetmesine neden olabilir. Böyle bir durumda düşük vücut ağırlığı, artmış mortalitenin nedeni değil, altta yatan sağlık sorununun bir göstergesi olabilir" dedi.

İki araştırmanın da 2011–2024 NHATS verilerine dayandığını ve birbirini tamamlayan analizler olduğunu hatırlatan Aydın, "Beslenme bilimi açısından bizim hedefimiz yalnızca yaşam süresini uzatmak değil, sağlıklı geçirilen yaşam süresini de artırmaktır" ifadelerini kullandı.

KAS KÜTLESİNİ KORURKEN BEL ÇEVRESİNİ SINIRLAMANIN YOL HARİTASI

İskelet kasının glukoz metabolizması ve insülin duyarlılığında görev alan aktif bir doku olduğunu belirten Aydın, yaşlanmayla gelişen ‘anabolik direnç’ nedeniyle protein kalitesi ve gün içi dağılımının kritik hale geldiğini vurguladı. Aydın’ın günlük yaşam için yol haritası şöyle:

Günlük protein hedefi: Sağlıklı yaşlılarda kilogram başına günlük 1–1,2 gram; hastalık veya kas kaybı riski varsa klinik durum uygunsa 1,2–1,5 gram protein hedeflenmeli, böbrek fonksiyonlarına göre bireyselleştirilmelidir.

Öğün dağılımı ve enerji dengesi: Sadece çay-ekmek-peynir veya çorbayla geçiştirilen öğünler yetersiz kalır. Yumurta, balık, et, yoğurt ve kuru baklagiller öğünlere dengeli dağıtılmalı ve yeterli enerji alımıyla desteklenmelidir; aksi halde vücut proteini enerji için kullanır.

Direnç ve denge egzersizleri: Yürüyüş tek başına yeterli değildir; haftada 2–3 gün sağlık durumuna uygun direnç egzersizleri yapılmalı ve denge çalışmalarıyla desteklenmelidir.

Beslenme modeli: Akdeniz tipi beslenme, kaliteli yağlar, yeterli lif ve sebze çeşitliliği ön planda tutulmalıdır.

Aydın bu yaklaşımı, "İleri yaşta daha az yemek değil, ihtiyaca uygun ve besleyiciliği yüksek yemek önceliğimiz olmalıdır" sözleriyle özetledi.

TOPLUMDA YANLIŞ ALGI RİSKİ: KRİTİK SINIR NEREDE ÇİZİLMELİ?

Araştırmadan çıkarılması gereken asıl sonucun fazla kilonun faydalı olduğu değil, ileri yaşta sağlığın yalnızca tartı veya VKİ üzerinden okunamayacağı olduğunu belirten Aydın, kontrolsüz kilo alımı ve iç organ yağlanması kadar aşırı zayıflık ve kas kaybının da ciddi risk taşıdığını hatırlattı.

Sağlıklı kilo kavramının herkes için aynı VKİ aralığı yerine bireyin metabolik sağlığını, kas gücünü ve fonksiyonel kapasitesini koruduğu ağırlık olarak tanımlanması gerektiğini ifade eden Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir bireyin 80 yaşına ulaştığında kendi alışverişini yapabilmesi, merdiven çıkabilmesi, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve sosyal yaşamını sürdürebilmesi, sağlıklı yaşlanma açısından tartıdaki rakam kadar, hatta çoğu zaman ondan daha anlamlıdır. Yaşlanırken yalnızca kilomuzu değil, fizyolojik rezervlerimizi de korumamız gerekiyor. Çünkü mesele kaç yıl yaşadığımız kadar, o yılları ne kadar güçlü, sağlıklı ve bağımsız geçirebildiğimizdir."