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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 17.07.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek? Eyşan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek? Eyşan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

2000'li yılların başından itibaren popüler olmaya başlayan Eyşan ismi, bazı yerlerde ''Ayşan'' olarak kullanılır. Eyşanü Türkçede seslenme sözü olarak kullanılan ''Ey'' ile Arapça kökenli ''şan'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu adın sözlük anlamı şanı yüce, geleceği parlak olandır. Eyşan isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 Bu isim, ülkemizde nadir kullanılan isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de yalnızca 1253 kişi Eyşan ismini taşımaktadır. Bu kişilerden 322'si İstanbul'da ikamet ediyor.

  Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek?

 Eyşan isminin üç farklı anlamı vardır:

 1- (Sözlük) anlamı: Ünü yayılmış, şanı yüce olan kişi

 2- (Gerçek) anlamı: Bir işi hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü olarak yapan

 3- (Yan) Anlamı: Hem huyu hem de yüzü güzel olan

 Eyşan İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Diğer kullanım şekli: Ayşan

 Uğurlu sayısı: 5

 Sembol rengi: Kahverengi

 Eyşan İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Eyşan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kibirden uzak, alçakgönüllüdür.

 2- İç güzelliğe daha fazla önem verir.

 3- Plan yapmaktan hoşlanmaz. Ânı yaşar.

 Eyşan Adının Kökeni

 Yeni bir isim olan Eyşan, Türkçe - Arapça kökenli bir isimdir.

 Ey - Türkçe

 Şan - Arapça

 Eyşan İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Selcan

 2- Nihan

 3- Gülşah

 Eyşan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Eyşan ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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