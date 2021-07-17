Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek? Eyşan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
2000'li yılların başından itibaren popüler olmaya başlayan Eyşan ismi, bazı yerlerde ''Ayşan'' olarak kullanılır. Eyşanü Türkçede seslenme sözü olarak kullanılan ''Ey'' ile Arapça kökenli ''şan'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu adın sözlük anlamı şanı yüce, geleceği parlak olandır. Eyşan isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bu isim, ülkemizde nadir kullanılan isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de yalnızca 1253 kişi Eyşan ismini taşımaktadır. Bu kişilerden 322'si İstanbul'da ikamet ediyor.
Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek?
Eyşan isminin üç farklı anlamı vardır:
1- (Sözlük) anlamı: Ünü yayılmış, şanı yüce olan kişi
2- (Gerçek) anlamı: Bir işi hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü olarak yapan
3- (Yan) Anlamı: Hem huyu hem de yüzü güzel olan
Eyşan İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Diğer kullanım şekli: Ayşan
Uğurlu sayısı: 5
Sembol rengi: Kahverengi
Eyşan İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Eyşan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Kibirden uzak, alçakgönüllüdür.
2- İç güzelliğe daha fazla önem verir.
3- Plan yapmaktan hoşlanmaz. Ânı yaşar.
Eyşan Adının Kökeni
Yeni bir isim olan Eyşan, Türkçe - Arapça kökenli bir isimdir.
Ey - Türkçe
Şan - Arapça
Eyşan İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Selcan
2- Nihan
3- Gülşah
Eyşan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Eyşan ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.