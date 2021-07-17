Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek? Eyşan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Bu isim, ülkemizde nadir kullanılan isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de yalnızca 1253 kişi Eyşan ismini taşımaktadır. Bu kişilerden 322'si İstanbul'da ikamet ediyor.

Eyşan İsminin Anlamı Nedir? Eyşan Ne Demek?

Eyşan isminin üç farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Ünü yayılmış, şanı yüce olan kişi

2- (Gerçek) anlamı: Bir işi hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü olarak yapan

3- (Yan) Anlamı: Hem huyu hem de yüzü güzel olan

Eyşan İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Diğer kullanım şekli: Ayşan

Uğurlu sayısı: 5

Sembol rengi: Kahverengi

Eyşan İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Eyşan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kibirden uzak, alçakgönüllüdür.

2- İç güzelliğe daha fazla önem verir.

3- Plan yapmaktan hoşlanmaz. Ânı yaşar.

Eyşan Adının Kökeni

Yeni bir isim olan Eyşan, Türkçe - Arapça kökenli bir isimdir.

Ey - Türkçe

Şan - Arapça

Eyşan İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Selcan

2- Nihan

3- Gülşah

Eyşan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Eyşan ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.