Eylem isminin anlamı nedir? Eylem ne demek? Eylem adının özellikleri, analizi ve kökeni

Eylem adı 2000'li yıllardan sonra ülkemizde popülerlik kazanmıştır. Türkiye'de yaklaşık 25 bin kişi bu ismi taşıyor.

Eylem İsminin Anlamı Nedir? Eylem Ne Demek?

Eylem isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Teoriden pratiğe geçmek, harekat

İkinci Anlamı: Plan aşamasındaki bir şeyi gerçekleştirmek

Üçüncü Anlamı: Erdemli olmak, örnek gösterilmek (İsmin bu anlamı, günümüzde kullanılmamaktadır.)

Eylem İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 12

Renk sembolü: Kırmızı

Eylem İsminin Analizi

Harf analizine göre Eylem isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Maceracı bir ruha sahip olduğu için monotonluktan hoşlanmaz.

2- Sıkılgandır. Sürekli yeni ve farklı şeyler yapmak ister.

3- Farklı ülkeleri görmek ve yeni insanlarla tanışmak onu mutlu eder.

Eylem Adının Kökeni

İlk kez Büyük Selçuklu Devleti döneminde kullanılan Eylem ismi Öz Türkçedir.

Eylem İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Özge

2- Tuğçe

3- Tuğba

4- İrem

5- Meltem

6- Yasemin

7- Selen

8- Buket

9- Çiğdem

10- Çisem

Eylem İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Eylem ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.