Eylem isminin anlamı nedir? Eylem ne demek? Eylem adının özellikleri, analizi ve kökeni
Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen Eylem ismi, öz Türkçedir. Eylemek fiilinden türetilmiş olan bu kelime, harekete geçmek ve pratiğe dökmek anlamına gelir. Amel, aksiyon ve fiiliyat kelimeleri bu isimle eş anlamlıdır. Eylem isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Eylem adı 2000'li yıllardan sonra ülkemizde popülerlik kazanmıştır. Türkiye'de yaklaşık 25 bin kişi bu ismi taşıyor.
Eylem İsminin Anlamı Nedir? Eylem Ne Demek?
Eylem isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Teoriden pratiğe geçmek, harekat
İkinci Anlamı: Plan aşamasındaki bir şeyi gerçekleştirmek
Üçüncü Anlamı: Erdemli olmak, örnek gösterilmek (İsmin bu anlamı, günümüzde kullanılmamaktadır.)
Eylem İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 12
Renk sembolü: Kırmızı
Eylem İsminin Analizi
Harf analizine göre Eylem isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Maceracı bir ruha sahip olduğu için monotonluktan hoşlanmaz.
2- Sıkılgandır. Sürekli yeni ve farklı şeyler yapmak ister.
3- Farklı ülkeleri görmek ve yeni insanlarla tanışmak onu mutlu eder.
Eylem Adının Kökeni
İlk kez Büyük Selçuklu Devleti döneminde kullanılan Eylem ismi Öz Türkçedir.
Eylem İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Özge
2- Tuğçe
3- Tuğba
4- İrem
5- Meltem
6- Yasemin
7- Selen
8- Buket
9- Çiğdem
10- Çisem
Eylem İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Eylem ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.