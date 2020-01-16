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Haber Giriş: 16.01.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Evliliği sağlıklı bir şekilde devam ettirmenin 10 yolu

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Evliliği sağlıklı bir şekilde devam ettirmenin 10 yolu
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Evlilik yaşayan bir canlıdır. Nasıl ki her canlının ihtiyaçları varsa evliliğin de ihtiyaçları vardır. Bunları görmezden gelmek ya da önemsememek mutsuzluğa zemin hazırlar. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, evliliği sağlıklı bir şekilde devam ettirmenin ve korumanın 10 yolunu anlatıyor.

1. Sevginizi ifade edin:

Eşinizle ilgili olumlu duyguları ona ifade etmekten kaçınmayın. İlişkide iki tarafı da iyi hissettiren bir yoldur.

2. Evi bir cazibe merkezi haline getirin:

Evi sadece yemek yenilen ve eşofmanlarla koltukta televizyon seyretme mekânı olmaktan çıkarın. İki taraf için de eve gelmek heyecan yaratsın.

3. Sohbet edin:

konuşmak bir sorunu ifade etmek, sorunları masaya yatırmak anlamına gelir. Ancak sohbet etmek kişileri içtenleştirir ve yakınlaştırır.

4. Birbirinize zaman ayırın:

yorgun da olsanız, yoğun da olsanız, çocuklar ya da yemekle uğraşsanız da her gün mutlaka birbirinize zaman ayırın.

5. Ben diliyle duygularınızı ifade edin:

Karşı tarafın tutum ya da davranışından rahatsız olduğunuzda, sinirlenmek veya surat asmak yerine üzüntü duyduğunuzu ifade edin.

6. Beraber dışarıda zaman geçirin:

Zaman zaman herhangi bir amacınız olmadan (çocukların ihtiyaçları, alışveriş, yemek) sadece dolaşın belki bir bankta oturun ve sohbet etme ortamı yaratın.

7. Cinsel yaşantınıza özen gösterin, birbirinizle konuşun:

Cinsel olarak birbirinizden uzaklaştığınızda bu sorunu konuşun. Kişilerin cinsellik tutumları farklı olabilir. Cinsellikle ilgili isteklerinizi mutlaka dile getirin.

8. Eleştirirken ölçülü olun:

Karşınızdakinin yaptığı bir davranıştan dolayı genelleme yapmayın. Sadece o davranışa odaklanın ve o sorunu çözmeye çalışın. Sen hep’le başlayan cümleler hiçbir şeyi çözmez.

9. Geçmişteki olumsuz olayları sürekli dile getirmeyin:

geçmişi değiştirme şansımız yoktur. Dolayısıyla bugüne ve yarına odaklanın.

10. Başkalarına yakınmayın:

Evlilik iki kişilik bir durumdur. Aileye katılacak çocuklar dışında başkalarını ilişkiye katmak, eşinden dert yanmak, şikâyet etmek, akrabaları ve ana-babayı sorunların içine çekmek çözümü daha fazla zorlaştır.

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