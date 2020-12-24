Evlerinizdeki mikroplara elveda demek için 8 etkili yöntem

Evlerinizi istenmeyen mikroplardan arındırmak ve mikropsuz kalmanızı sağlamaya yönelik bazı ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Diş fırçanızı gargara ile dezenfekte edin

Diş fırçalarımızı her kullandığınızda banyodaki bakterileri ağzınıza aktarıyor olabilirsiniz. Tuvalet kapağını açık bırakarak sifonu çektiğinizde tüm mikroplar etrafa yayılır ve yapıştığı yerlerden biri de diş fırçanızdır. Bu nedenle diş fırçanızı kullanmadan önce yaklaşık 2 dakika boyunca gargara içinde bekletebilirsiniz.

Fırınınızı gıda amonyağı ile temizleyin

Fırınlarda zamanla oluşan yemek lekelerini çıkarmak çok zordur. Bunun için gıda amonyağı yardımınıza koşabilir. Öncelikle fırınınızı ısıtın ve kahve fincanının içerisine 1 yemek kaşığı amonyak ekleyin. Fincanı fırınınızın üst rafına yerleştirin. Alt rafa da bir kase kaynar su koyun ve fırın kapağını kapatın. Gece boyunca bu şekilde bırakın. Tabii fırını ısıttıktan sonra mutlaka kapatmalısınız. Ertesi gün fırındaki tüm lekeleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Süngeri mikrodalgada ısıtın

Bulaşıkları temizlemek için kullanılan süngerlerin aslında pek çok bakteriyi barındırdığını biliyor muydunuz? Bir sonraki bulaşıkta kullanmak için bakterilerden kurtarmanız gerekiyor. Bunun içinde yanı başınızda bulunan mikrodalga etkili olacaktır. Süngeri tamamen ıslattıktan sonra mikrodalgada 1 dakika ısıtın. Aşırı ısı süngerlerde oluşan tüm bakterileri yok edecektir. Bunu süngerinize birkaç günde bir tekrarlayabilirsiniz.

Ahşap mutfak eşyalarını temizleyin

Tahta kaşıkları bulaşık makinesinde yıkamak doğru değildir. Bu şekilde hem zarar görür hem de sağlıklı olmaktan çıkarlar. İstenmeyen kokuları nüfuz etmesini önlemek için bir dilim limonla tahta mutfak eşyalarınızı ovun. Daha sonra güzelce yıkayın ve bir bez yardımıyla kurutun. Nemli kalması hijyenik değildir.

Pencere pervazlarını düzenli olarak silin

Bakteriler hiç ummadığınız yerlerde üreyip, evinize girebilir. Pencereler ve pervazlar da sık sık toplandıkları yerler arasında. Pencerenin nemli ortamı nedeniyle mantarlar ve bakteriler için üreme alanı olan pervazları düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin.

Saç fırçanızı şampuanlayın

Saç fırçalarımız çok fazla kir taşıyor olsalar bile, temizlik söz konusu olduğunda genellikle ihmal edilir. Bu denli mikroplu olmasının nedeni ise saçlarımızın dışarıdan topladıklarıdır. Gün içinde etraftaki pislik saçlarımızda yer eder. Bunları da her taradığımızda saç fırçalarımıza aktarırız. Sık sık şampuanla temizlediğimizde bu riskleri ortadan kaldırırız.

Yoga matınızı sirke ile temizleyin

Spor salonlarına gitmekten kaçındığımız bu günlerde evde sık sık spor yapar olduk. Terimizin neden olduğu nemlerden dolayı spor matlarında da mikroplar birikir. Bu nedenle her kullanımdan sonra temizlemelisiniz. Temizlik için ise elma sirkesi iyi bir tercih olabilir. Biraz su ve eşit miktarda sirkeyi karıştırın ve bu karışım ile matınızı temizleyin.

Klavye temizliğini aksatmayın

Küçük alanlarda biriken toz ve kiri temizlemek için çocuklarınızın oynadığı slime etkili olabilir. Ufak dokunuşlarla klavyenizi kolaylıkla temizleyebilirsiniz.