Evinizin havasını değiştirecek 6 renk

- Deniz mavisi ve hardal



Birbiriyle bütünleşen bu iki cesur renk karışımıyla dekorunuza renkli bir güncelleme yapabilirsiniz. Deniz mavisi, karanlık alanları ışıklandırmak isteyenler için popüler bir seçimdir, ancak görünümünü güçlendirmek için bunu keskin hardal sarısı detaylarla eşleştirin. Bu kombinasyon evin herhangi bir odasında neşeli ama rahat bir hava yaratacaktır.



- Gri ve pudra pembesi



Pudra pembesi, son zamanlarda iç tasarım trendleri arasında yer alıyor. Soft pembe çok yönlü bir geçiş rengidir ve dikkat çekici renkleri sevmiyorsanız, odanızın ferah görünmesini sağlar. Gri ile birleştirilen bu renk, gri bir zemine anında sıcaklık katar, aksi takdirde özellikle karanlık aylarda soğuk bir his yaratabilir.



- Toprak tonları



Nötr renklerin iç mekanlara geri döndüğü bu sonbahar kış sezonunda, hem duvar kaplamaları hem de aksesuarlar açısından sofistike bir yüzeyle iç mekanınızı renklendirmek için toprak tonları ve turuncuyu tercih edebilirsiniz. Bu renkler, Akdeniz esintisini evinde hissetmek isteyenler için mükemmeldir.

- Mavi ve metalik renkler



Bakır ve metaller, koyu bir fonla eşleştirildiğinde, herhangi bir alana lüks bir dokunuş katmanın harika bir yoludur. Deniz mavisi ve orman yeşili, tek başına kullanıldığında soğuk bir hava yaratabilir, Metalik renklerle birlikte dekore edilirse odaya anında farklı bir his katar ve rahat hissettirir.



- Turuncu ve indigo mavisi



Turuncu renk bir zamanlar retro mutfakların ve süslü çiçek baskılarının görüntülerini çağrıştırırken, şimdilerde modern iç mekanlar tasarımlarda göze çarpıyor. Portakal rengini dekorasyonunuzun bir parçası olarak kullanmanın anahtarı, göze çok batmayan alanlarda uygulamak ve görünümü dengelemek için başka bir güçlü renkle eşleştirmektir. İndigo mavisi, bunun için muhteşem bir dengeleyici olabilir, bu da iki farklı tonun hoş bir uyum içinde olabileceği anlamına gelir.



- Pembe ve yeşil



Evinizde modern ama sofistike bir görünüm oluşturmak için pembe ve yeşil renkleri bir arada düşünün. Tercihlerinize göre baskın renk olarak pembe veya yeşili kullanabilir ve ardından ikinci gölgenin vurgularıyla aksesuarlara yer verebilirsiniz. Mümkün oldukça açık pembe tonlarını kullanmaya çalışın. Çünkü fuşya gibi baskın renkler yeşili gölgesinde bırakabilir.