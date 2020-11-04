Evinizi nasıl daha aydınlık gösterebilirsiniz?

Renklerin sadece rahatlatıcı bir ortam oluşturmadığı, aynı zamanda farklı psikolojik etkilere sahip oldukları düşünülür. Yoğun tonlar, iç mekanda samimi ve lüks bir hava yaratmak için uygun bir seçimdir.

Evi karanlık göstereceği düşünülerek açık renklerden koyu renklere geçiş yapmak biraz zor olabilir. Bu nedenle geçişi kolaylaştırmak için yardımcı olacak ipuçlarını derledik.

- Alanınızı tanıyın

Koyu bir renge geçmeden önce, yeniden dekore etmeyi planladığınız odanın şeklini ve genişliğini göz önünde bulundurun. Odanın ne kadar gün ışığı aldığına bakın ve yakalamak istediğiniz havaya karar verin. Boyamadan önce de, odanın farklı bölgelerinde, farklı açıdan gelen ışığın rengi nasıl değiştirdiğini görmek için test alanları oluşturun.

- Duvarları boyamadan önce rengi farklı alana uygulayın

Odanızın büyüklüğüne bağlı olarak, boyamayla ilgili birçok farklı seçenek mevcut. Evin bütün duvarlarını koyu renge boyamak mahremiyet hissi oluşturabilir. Bu nedenle yatak odası gibi rahat alanlarda uygulamak iyi bir seçim olabilir. Bununla birlikte, nasıl görüneceğini merak ediyorsanız, sadece bir duvarı boyayarak işe başlayabilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz boyayı ilk olarak bir kitaplığa da uygulayabilirsiniz.

- Doğru bir şekilde dekore edin

Karanlık bir iç mekana göre plan oluşturmak, elde etmek istediğiniz görüntüyü size vermeyebilir. Boyanızın tonuna bağlı olarak rengi tamamlayacak aksesuarları seçip odaya sıcaklık katın. Patlıcan moru, çivit mavisi ve kömür grisi gibi tonlar, metalik detaylarla birleşince daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Gümüş veya krom gibi renkler soğuk görünebilir.

Zıt renkler, odadaki karanlığı dengeleyebilir. Bu nedenle açık tonlarda mobilya ve aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Alternatif olarak, mavi duvarlar için hardal sarısını tercih edebilirsiniz. Ayrıca ahşap aksesuar veya masa seçebilirsiniz. Odanıza canlılık katmak için görünümü kilimle tamamlayabilirsiniz.