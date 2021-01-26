Evinizi ışıl ışıl yapmak için basit ama etkili ipuçları

Banyodaki en kirli şeylerin temizliği

Banyoda düzenli olarak kullandığınız duş süngerlerini eşit miktarda sıcak su ve sirkede bir saat bekletin. Ardından temiz suyla iyice durulayın ve kurulayın.

Diş fırçalarını temizlemek ve tüm mikropları öldürmek için yaklaşık bir saat sirke içinde bekletin. Ardından temiz su ile güzelce yıkayın. Bunu her iki günde bir yapabilirsiniz.

Kar beyazı bir küvet için…

Küvetin bembeyaz olması banyonun da temiz görünmesi için önemli bir etken. Hidrojen peroksit, kireç ve sarı lekeleri gidermenize yardımcı olur. Bir sprey şişesine koyduğunuz peroksiti küvetin yüzeyine püskürtün ve ardından ılık su ile yıkayın.

Banyo derzleri nasıl temizlenir?

Kabartma tozunu bir kaseye dökün ve bir dış fırçasını su ile nemlendirin. Ardından kasedeki kabartma tozuna batırın ve derzleri fırçalayın. Temizledikten sonra yüzeyi ılık suyla yıkayın. Zemininiz yepyeni görünecek.

Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Çamaşır makinesinin içini pırıl pırıl yapmak için basit ama etkili bir çözüm var. 2 su bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 fincan su ve bir sünger işinizi halledebilir. Su ve karbonatı bir kasede karıştırın. Bu karışımı deterjan bölmesine koyun. Sirkeyi de çamaşır makinesinin içerisine dökün. Makinenizi normal döngüde çalıştırın. Yıkama bittikten sonra makinenin içini bir süngerle güzelce silin.

Ocaktaki yağ lekesi nasıl çıkarılır?

Ne kadar temizlerseniz temizleyin, ocak üzerinde kalan yağ lekesi hep kirli bir görüntüye sebep olur. Sıradan bir silgi kullanarak bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

Ocaktaki inatçı yağ lekeleri için bir yöntem daha var. Bir limonun suyunu sıkın ve ocağa döktükten sonra limonun kabukları ile silin. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra ıslak bir bezle silin.

Fırın temizliğinde sirkenin gücü

Fırınınızın yeni görünmesini sağlamak için sirke kullanın. Yüzeye süngerle biraz sirke sürün. Kapıyı kapatın ve birkaç saat bekleyin. Ardından hafif kirli noktaları bir bezle silin. Daha ciddi lekeleri bir fırça ile ovalayın.

Mürekkep lekesi gözünüzü korkutmasın

Taze mürekkep lekeleri her zaman çok zor çıkar ve göz korkutur. Kumaştan taze mürekkep lekelerini süt ile kolayca çıkarabilirsiniz.