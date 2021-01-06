Evinizi çok daha hızlı temizlemenize yardımcı olacak ipuçları

Dağınıklığı azaltmakla başlayın

Bu yapılacak en basit şey gibi gözükse de bazen işleri daha hızlı halletmek için dağınıklığı toplamayı atlıyoruz. Dağınıklığı toplamayarak da temizliği sandığınızdan daha zor hale getiriyor. Öncelikle her odadaki dağınıklığı toplamayla başlayın.

Çöp torbası kullanın

Dağınıklığı giderme işlemi sırasında bir çöp torbası en iyi arkadaşınızdır. Evinizi toplarken çöp olabilecek eşyaları atmak için her zaman yanınızda bir tane bulundurun. Uzun süredir kullanmadığınız ve artık işinize yaramayan eşyalardan kurtulun. Bu sayede evinizde eşya biriktirmeyerek de dağınıklığı ortadan kaldırabilirsiniz.

Doğru temizlik ürünlerini seçin

Temizliğe başlamadan önce size en uygun temizlik ürünlerini seçmeniz gerekir. Pahalı ve aşırı karmaşık ekipmanlara gerek yoktur. Hijyen amacıyla bir dezenfektana, banyo için çamaşır suyu ve kireç temizleyicisine, cam temizleyiciye, temizlik bezlerine ve fırça temizleyicisine ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Tüm temizlik malzemelerinizi bir sepete koyun ve temizlik işleminize başlamak için her odada yanınızda taşıyın.

Önce toz alın, sonra süpürün

Bazen göze daha zor gözüktüğünden süpürme işlemine öncelik veriyoruz. Süpürdükten sonra toz alıyorsanız, zemininizin her zaman kirli olduğunu fark edersiniz. Evdeki eşyaların tozunu alırken, doğal olarak etrafa da kırıntı ve tozları düşürebilirsiniz. Süpürme işlemine öncelik verdiyseniz de zemini kirli bırakmış olursunuz. Bu nedenle öncelikle evin tozunu alın, daha sonra da süpürme işlemine geçin.

Bir düzen belirleyin

Düzen belirleme işi pek mantıklı gibi gözükmese de işinizi kolaylaştırabilir. Belirleyeceğiniz düzen soldan sağa doğru olabilir. Bu sayede sürekli evi aynı düzende temizlemiş ve hiçbir yeri atlamamış olursunuz.

Ovmayın

Temizleyeceğiniz alana yüzey temizleyici döküp ovmak yerine sprey kullanarak kendinize bolca zaman kazandırabilirsiniz. Öncelikle odalara girin ve temizleyeceğiniz noktaya deterjanı püskürtün. Diğer odalara aynı işlemi yaparken kirler yeterince yumuşayacaktır. Sonra ilk odadan başlayarak ıslak yüzeyleri silin. Telaşla ovalama yapmadan da kirlerden arındığınızı göreceksiniz.

Süpürgelikleri unutmayın

Süpürgelikler çok hızlı bir şekilde çok fazla toz topluyor ve evi temizlerken genellikle gözden kaçıyor. Eviniz temizse ve süpürgelikleriniz temiz değilse, eviniz kirli görünür. Bir restorana veya bir kafeye girdiğinizi ve temiz görünmesine rağmen süpürgeliklerin tozla kaplı olduğunu hayal edin. Bu, tüm yerin temiz olmadığını düşünmenizi sağlayacaktır. Bu yüzden evi temizlerken ıslak bir bezle süpürgelikleri de temizlemeyi ihmal etmeyin. Her oda için sadece birkaç dakikanızı alacak bu işlem evinizde büyük bir fark yaratacak.

Camları bulaşık deterjanıyla temizleyin

Bir cam temizleyici almak yerine bulaşık deterjanı kullanın. Bulaşık deterjanı, camların ayna gibi olmasını sağlayabilir. Mutfak eşyalarının üzerindeki kirleri temizlemek ve parlak hale getirmek için kullanılan bulaşık deterjanı haliyle camlar için de iyi bir temizleyici ve parlatıcı olabilir.