Evinize şans getirecek... Kokina çiçeği nasıl yapılır?

Hakkında pek çok efsane bulunan kokina çiçeği, yılbaşında evlere güzellik getiriyor. En bilinen efsane ise şans getirdiğidir. Hatta bazıları tarafından ev sahibi yaptığına bile inanılır. Yılbaşından önce evinize aldığınız kokinanın, eğer yılbaşına kadar solmazsa ve rengi değişmezse ev sahibi yaptığına inanılıyor. Hakkında birbirinden güzel efsaneler bulunan bu çiçek, kırmızı ve yeşilin harika uyumuna sahip.

Kokina çiçeği nasıl yetiştirilir?

Boyu bir metreyi aşmayan bu güzellik, -20 dereceye kadar dayanabiliyor. Siz de kokina yetiştirmek istiyorsanız güneşsiz bir ortam olmasına dikkat etmelisiniz. Çok fazla su gerekmese de haftada iki defa sulamanız bitkiyi canlı tutmaya yetecektir.

Kokina çiçeği nasıl yapılır?

Kokina çiçeği dikenli olduğundan toplanması oldukça zordur. Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokinaların kırmızı meyveleri, dikenli sarmaşık biçimindeki ağaçtan toplanıyor. Toplanan kırmızı meyveler birleştirilerek top haline getiriliyor ve dikenli yeşil dalların tepesine kırmızı iplerle bağlanıyor.

Kokina ile dekorasyon fikirleri

Şans getirdiğine inanılan bu çiçeği evin her yerine yerleştirmek istediğinizi biliyoruz. Bu sebeple biz de dekorasyon için birkaç öneride bulunmak istedik.

En sık kullanım şekli bir vazoda bulundurmaktır. Vazoya bir demet kokina koyun ve evinizin en güzel köşesinde konumlandırın. Yine kokina ile yılbaşı sofralarınızı süsleyebilirsiniz. Peçeteliklerin üzerine mutlaka birkaç kokina dalı iliştirin. Yine en sık kullanım alanlarından biri olan kapı süsü yapabilirsiniz. Şans çiçeği kapınıza çok yakışacak ve yeni yıl ruhunu evlerinize yansıtacaktır.