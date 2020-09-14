Evinize modern bir görünüm kazandırabilirsiniz! Peki ama nasıl?
Evleri daha modern göstermenin çeşitli yolları mevcut. Fakat, pek çok alternatifin arasından seçim yapmak biraz zor gelebilir. Bu konuda birkaç fikir işinizi kolaylaştırabilir.
Birkaç ipucu evinize modern bir görünüm kazandırmak için size yardımcı olabilir.
1- İşe yerlerden başlayabilirsiniz
Evinizi daha modern göstermek istiyorsanız, yerlerde laminant parke tercih edebilirsiniz. Bunun için farklı renklerde pek çok parkeye ulaşabilmek mümkün. Böylece evinizde mükemmel bir uyum oluşturabilirsiniz. Parkeler sadece modern bir hava katmakla kalmaz, aynı zamanda zeminde ahşap bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca döşemesi de oldukça kolay.
2- Son trendleri takip edin
Yaşadığınız mekana modern bir hava katmanın diğer bir yolu da en son trendleri takip etmek. Böylece yeni fikirler ve ipuçları elde edebilirsiniz.
3- Doğru mobilyaları tercih edin
Evinizi yeniden dekore ederken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli noktalardan biri de doğru mobilya tercihi... Birçok farklı modelde ve renkte mobilyalar bulunuyor. Ancak en modern görünen ve evinizin rengiyle uyumlu olan eşyaları seçmeye dikkat edin.
4- Karışıklıktan kaçının
Evinizde modern bir dekorasyonla odaları tüm odaları daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bu nedenle elinizden geldiğinde fonksiyonel bir mekan oluşturmaya özen gösterin.
5- Aksesuar seçimine dikkat
Dekoratif aksesuarlar da oldukça önemli. Fazla sayıda veya yanlış aksesuarları kullanmak istemezsiniz. Çünkü evinizde modern görünümü kaybetmenize neden olabilir. Bunun için farklı seçeneklere göz atmalı ve eviniz için alabileceğiniz uygun mobilyaların yanı sıra doğru dekoratif parçaları da bulmalısınız.
6- Renkler oldukça önemli
Evinize sıcak bir hava katan renkleri tercih edin. Bunun için kırmızı veya koyu renklerden uzak durun. Ayrıca açık renkleri tercih ederek evinize aydınlık bir görünüm de kazandırabilirsiniz.
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