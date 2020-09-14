Evinize modern bir görünüm kazandırabilirsiniz! Peki ama nasıl?

Birkaç ipucu evinize modern bir görünüm kazandırmak için size yardımcı olabilir.

1- İşe yerlerden başlayabilirsiniz

Evinizi daha modern göstermek istiyorsanız, yerlerde laminant parke tercih edebilirsiniz. Bunun için farklı renklerde pek çok parkeye ulaşabilmek mümkün. Böylece evinizde mükemmel bir uyum oluşturabilirsiniz. Parkeler sadece modern bir hava katmakla kalmaz, aynı zamanda zeminde ahşap bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca döşemesi de oldukça kolay.

2- Son trendleri takip edin

Yaşadığınız mekana modern bir hava katmanın diğer bir yolu da en son trendleri takip etmek. Böylece yeni fikirler ve ipuçları elde edebilirsiniz.

3- Doğru mobilyaları tercih edin

Evinizi yeniden dekore ederken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli noktalardan biri de doğru mobilya tercihi... Birçok farklı modelde ve renkte mobilyalar bulunuyor. Ancak en modern görünen ve evinizin rengiyle uyumlu olan eşyaları seçmeye dikkat edin.

4- Karışıklıktan kaçının

Evinizde modern bir dekorasyonla odaları tüm odaları daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bu nedenle elinizden geldiğinde fonksiyonel bir mekan oluşturmaya özen gösterin.

5- Aksesuar seçimine dikkat

Dekoratif aksesuarlar da oldukça önemli. Fazla sayıda veya yanlış aksesuarları kullanmak istemezsiniz. Çünkü evinizde modern görünümü kaybetmenize neden olabilir. Bunun için farklı seçeneklere göz atmalı ve eviniz için alabileceğiniz uygun mobilyaların yanı sıra doğru dekoratif parçaları da bulmalısınız.





6- Renkler oldukça önemli

Evinize sıcak bir hava katan renkleri tercih edin. Bunun için kırmızı veya koyu renklerden uzak durun. Ayrıca açık renkleri tercih ederek evinize aydınlık bir görünüm de kazandırabilirsiniz.