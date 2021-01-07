Evinizdeki kötü kokuların 6 nedeni ve çözüm yolları

Evdeki kötü kokuların giderilmesi sadece evde taze bir koku sağlamak için değil, sağlıklı bir alan sağlayabilmek için de önemli.

Küf kokusunun çözümü basit

Evinizde bir küf kokusu fark ettiyseniz, duvarlardan geliyor olabilir. Çünkü genellikle küf, duvarların alt kısımlarında saklanır. Küf toksik olabilir, bu yüzden gerçekten dikkatli olmanız, onu tespit etmeniz ve ondan kurtulmanız gerekir. Küfün birçok nedeninden bazıları ise tesisat sızıntıları, oluk sorunları ve yetersiz havalandırmadır. Çözümü ise gayet basit. Küflü bölge küçükse sabun ve suyla kendiniz temizleyebilirsiniz. Küfün üzerine doğrudan sirke kullanarak da temizleyebilirsiniz. Küfün muhtemelen zehirli olduğu daha geniş alanlar söz konusu olduğunda, bir uzman çağırmanız gerekebilir.

Elektrik sorunları kötü koku yayar

Evin içinde gelen kötü bir balık kokusu fark ederseniz, muhtemelen arızalı kablolarınız vardır. Uzmanlara göre teller ve plastik parçalar yandığında veya eridiğinde balık kokusu yayar. Bu durumda, kokunun geldiği kabloyu veya elektrik kaynağını fark edebilseniz bile son derece tehlikeli olduğu için her zaman bir elektrikçi en iyisi.

Gaz kokusuna dikkat edin

Gaz sızıntıları başa çıkılması tehlikeli bir konudur. Evinizde çürük yumurta kokusunu fark ederseniz, gaz sızıntısı olma ihtimali yüksektir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey gaz sayacını kapatmak ve herhangi bir ışığı veya diğer aletleri açmamak. Mutlaka evden çıkın ve sorunu kontrol etmek için gaz şirketinizi arayın. Ayrıca komşuları da bilgilendirin. Sorun çözüldüğünde, alanı havalandırmak için kapıları ve pencereleri açın ve kokunun kaybolmasını sağlayın.

Halılarınızı kokudan kurtarın

Evinizde geçmeyen kötü bir koku hissederseniz öncelikle halıları kontrol edin. Özellikle de boydan boya halı ile döşeli olan evlerde bu sorunla sık sık karşılaşılabilir. Çözümü ise gayet basit. Halılarınızın üzerine karbonat serpin ve bir bez yardımıyla silin. Ardından elektrik süpürgesi ile temizleyin. Daha yoğun kokulardan kurtulmak istiyorsanız da karbonatı tüm gece halıda bırakın.

Bulaşık makinesini sık sık temizleyin

Bulaşık makineleri uzun süre kullanıldıktan sonra kötü koku yayabilir. Bulaşık makinelerinin yanı sıra çamaşır makinelerinin de zaman zaman temizlenmesi gerekir. Yani mutfağınız temiz olsa bile garip kokuyorsa, muhtemelen bulaşık makinesinden geliyor. Bu kötü kokuyu gidermek için bulaşık makinenizi sadece bir bardak sirke ile çalıştırmayı deneyin. Daha derin bir temizlik için yapılması gereken bir diğer şey, bulaşık makinesinin tüm yiyecek artıklarının kaldığı filtreyi bulup temizlemektir.

Duvarlar koku yayabilir

Şaşırtıcı ama evdeki duvarlar da tuhaf kokulara neden olabilir. Bu sebeple zaman zaman temizliğe ve yeni boyaya ihtiyaçları olabilir. Evinize girerken her zaman kötü bir koku fark ediyorsanız, belki de duvarları ve tavanları temizlemelisiniz. Bir sprey şişesine beyaz sirke ve ılık su koyun. Bu karışımı duvarlara püskürtün ve silin. Karışım, hem duvarları temizler hem de kötü kokuları giderir.