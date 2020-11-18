Evinizdeki daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸa bir tÃ¼rlÃ¼ engel olamÄ±yor musunuz Ä°ÅŸte pratik Ã¶neriler

Ä°ÅŸte kolay ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde evi dÃ¼zenlemenize yardÄ±mcÄ± olacak pratik Ã¶nerilerâ€¦

- Ã‡ekmeceler



Ã–nemsiz gibi gÃ¶rÃ¼nse de Ã§ekmeceler aslÄ±nda evimizin en karÄ±ÅŸÄ±k yerlerinden biridir. Ä°yi haber ÅŸu ki, sadece bir adet dolap iÃ§i dÃ¼zenleyiciyle bu sorunu ortadan kaldÄ±rabilirsiniz. Ä°lk Ã¶nce, Ã§ekmecenin iÃ§indekileri boÅŸaltÄ±n ve varsa Ã§Ã¶pleri atÄ±n.Â Sonra kalan Ã¶ÄŸeleri sÄ±ralayÄ±n, neyin kalacaÄŸÄ±na ve neyin gideceÄŸine karar verin. Ve sonuÃ§: dÃ¼zenli, temiz Ã§ekmecelerâ€¦Â



- KapÄ± giriÅŸi



KapÄ± giriÅŸleri genellikle dÄ±ÅŸ giyimden ayakkabÄ±ya, anahtarlardan tornavidaya kadar her ÅŸeyi biriktiren bir alan.Â Bu kÄ±smÄ± organize etmeye Ã¶ncelikle ayakkabÄ±lardan baÅŸlayabilirsiniz. OluÅŸan daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek iÃ§in kapÄ±nÄ±n hemen yanÄ±nda onlara bir yer ayÄ±rÄ±n.Â DayanÄ±klÄ±, modern gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼, Ã¼Ã§ katmanlÄ± bir raf iÅŸinizi gÃ¶recektir.Â Bu gÃ¶rev tamamlandÄ±ktan sonra, orada sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸey iÃ§in bir yer belirleyerek, alanÄ±n geri kalanÄ±nÄ± dÃ¼zenlemeye devam edin.Â Ev anahtarlarÄ± iÃ§in kancalar, cÃ¼zdanÄ±nÄ±z iÃ§in bir sepet kullanabilirsiniz. SÃ¼rekli olarak sabit kalan bu alanÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± da ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸ olursunuz.



- Ã‡antalar



Muhtemelen, gÃ¼nlÃ¼k Ã§antalarÄ±nÄ±zÄ± bugÃ¼nlerde Ã§ok daha az kullanÄ±yorsunuz.Â BoÅŸaltma ve unutulan eÅŸyalarÄ± bulmanÄ±n tam zamanÄ±! ArdÄ±ndan, paketleyiciler ve buruÅŸuk mendiller dahil olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã§Ã¶pleri atÄ±n ve faturalarÄ± ayÄ±rÄ±n, yalnÄ±zca saklamanÄ±z iÃ§in gerekenleri doldurun.Â Ancak, gerekli olanlarÄ± atmak yerine, Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mleri olan bir Ã§anta dÃ¼zenleyiciye yerleÅŸtirin.Â Bu, her ÅŸeyi kolayca eriÅŸilebilir hale getirir, bÃ¶ylece asla bulamayacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey iÃ§in Ã§antanÄ±zÄ± tekrar karÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±za gerek kalmaz.Â



- Aksesuarlar



AksesuarlarÄ± dÃ¼zenlemek, Ã¶zellikle de onlar iÃ§in Ã¶zel yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir alan yoksa, oldukÃ§a zordur. Bu yÃ¼zden iÅŸe kemerlerinizden baÅŸlayÄ±n ve hiÃ§ takmadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± baÅŸka birine vermek Ã¼zere kenara ayÄ±rÄ±n.Â ArdÄ±ndan, fular ve atkÄ±larÄ± eleyin, yalnÄ±zca beÄŸendiklerinizi ayÄ±rmayÄ± unutmayÄ±n. Giysilerinizle eÅŸleÅŸtirdiÄŸiniz aksesuarlarÄ±nÄ±zÄ±, birlikte saklamayÄ± deneyin. Bu ÅŸekilde ekstra bir alana ihtiyacÄ±nÄ±z olmayacak ve giyinirken zaman kazanmÄ±ÅŸ olursunuz.

- El iÅŸi malzemeleri



Ä°ster evde Ã§ocuklarÄ±nÄ±z olsun ister sanata meraklÄ± olan siz olun, el iÅŸi malzemeleri daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸa en mÃ¼sait olan eÅŸyalar arasÄ±nda yer alÄ±r. Malzemelerinizi kaplara koyarak ve etiketleyerek aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± anÄ±nda bulmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±n. AyrÄ±ca, fotoÄŸrafÄ±n yanÄ± sÄ±ra yazÄ±lÄ± bir etiket de yapÄ±ÅŸtÄ±rabilirsiniz.Â EÄŸer odanÄ±z varsa, malzemelerinizi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her yere gÃ¶tÃ¼rmenizi saÄŸlayan tekerlekli bir saklama kutusu tercih etmeniz en iyisidir.





- TakÄ±lar



Herkes gibi muhtemelen sizin de takÄ± kutusunu dÃ¼zenlemeye ihtiyacÄ±nÄ±z olabilir. Kolyeler, bileklikler ve kÃ¼peler sÃ¼rekli birbirine karÄ±ÅŸÄ±yorsa, buna engel olmak iÃ§in parÃ§alarÄ± kategorilere ayÄ±rÄ±n ve ona gÃ¶re sÄ±ralayÄ±n. TakÄ±larÄ±n karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in, onlarÄ± tÄ±pkÄ± maÄŸazada olduÄŸu gibi, kancalÄ± bir kutuda saklamayÄ± deneyin.Â



- Komodin



BaÅŸucunuzda bulunan komodinin daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± temizleyerek daha dinlendirici bir uyku ortamÄ± yaratmanÄ±z o kadar da zor deÄŸil.Â Yatmadan Ã¶nce okumadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ne varsa oturma odasÄ±na taÅŸÄ±yÄ±n ve ÅŸu an okuduÄŸunuz kitap, gÃ¼nlÃ¼k ve kalem gibi yalnÄ±zca kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyleri saklayÄ±n.Â AyrÄ±ca, sevdiÄŸiniz bir resim Ã§erÃ§evesi gibi daha iyi uyumanÄ±za yardÄ±mcÄ± olan veya sizi mutlu eden bir ÅŸey eklemek isteyebilirsiniz, ancak bunu minimumda tutmayÄ± ihmal etmeyin.



- Oturma odasÄ±



Ä°nsanlarÄ±n en Ã§ok bir araya geldiÄŸi alan ve ÅŸimdi muhtemelen bir ev ofisi veya hatta bir egzersiz alanÄ± gibi birden Ã§ok amaÃ§ iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Peki oturma odalarÄ±nÄ±n daha dÃ¼zenli gÃ¶rÃ¼nmesini nasÄ±l saÄŸlarÄ±z? Uzaktan kumandalar iÃ§in bir sepetiniz, dergiler iÃ§in ÅŸÄ±k bir sehpanÄ±z veya duvar raflarÄ± ve daha az kullanacaÄŸÄ±nÄ±z gereÃ§ler iÃ§in kutulara sahip olmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Son zamanlarda popÃ¼ler olan sandÄ±klÄ± puflar bunun iÃ§in iyi bir fikir olabilir. Her ÅŸey yerli yerinde olduÄŸunda, gÃ¼nÃ¼n sonunda temizlik yapmak kolaydÄ±r.

- Kiler dolabÄ±



Otuz dakika, her ÅŸeyi kilerden alÄ±p sÄ±fÄ±rdan baÅŸlamak iÃ§in yeterli olmayabilir. Peki nereden baÅŸlamalÄ±?Â Ä°lk olarak, gÄ±dalarÄ± ambalajlarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±n. ArdÄ±ndan, kategorilere ayÄ±rÄ±n ve yerden tasarruf etmek iÃ§in bir raf dÃ¼zenleyici ekleyin.Â AyrÄ±ca, etiketleri gÃ¶rebilmek iÃ§in her ÅŸeyi Ã§evirdiÄŸinizden emin olun.



- Ã–zel kaÄŸÄ±tlar



Ã–ncelikle, Ã§ocuÄŸunuzun yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu sanat eserlerini ve hatÄ±ra olan diÄŸer kaÄŸÄ±tlarÄ± toplayÄ±n, aralarÄ±ndan en Ã¶zelleri saklayÄ±n ve gerisini geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me ayÄ±rÄ±n. Her ÅŸeyi saklarsanÄ±z hiÃ§birinin Ã¶zel olmayacaÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n.Â Ã–zel parÃ§alarÄ±, bir tarayÄ±cÄ±yla veya fotoÄŸraf Ã§ekerek dijital ortamda saklamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.Â BÃ¶ylece onlarÄ± daha sonra arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z veya ailenizle daha kolay paylaÅŸabilirsiniz.





- GardÄ±rop



DolabÄ±nÄ±z, giysilerle uÄŸraÅŸmak istemediÄŸinizde rastgele kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerlerden biridir. DÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde dÃ¼zenlenmiÅŸ bir dolap, sahip olduklarÄ±nÄ±zÄ± rahatlÄ±kla gÃ¶rmenizi saÄŸlar, zamandan da tasarruf edebilirsiniz. DolabÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zenlerken, giysilerinizi dÄ±ÅŸ giyim ve mevsimlik gibi kategorilere ayÄ±rÄ±n. AyrÄ±ca, kullanmadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± da Ã§ekmecelere yerleÅŸtirebilirsiniz. AyrÄ±ca, Ã¼st Ã¼ste yÄ±ÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ havlu ve Ã§arÅŸaflar arasÄ±nda ihtiyacÄ±nÄ±z olanlarÄ± bulmakta zorlanÄ±yorsanÄ±z, o zaman koleksiyonunuzu kÃ¼Ã§Ã¼ltme zamanÄ± da gelmiÅŸtir.Â RaflarÄ± boÅŸaltÄ±n ve benzer bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki havlularÄ± gruplayÄ±n, el bezlerini el bezleriyle koyun ve bir Ã§arÅŸaf setinin tÃ¼m parÃ§alarÄ±nÄ± aynÄ± yere koyun.Â Devrilmelerini Ã¶nlemek iÃ§inse aralarÄ±na ayÄ±rÄ±cÄ± kaÄŸÄ±tlar yerleÅŸtirilebilirsiniz.



- Mutfak tezgÃ¢hlarÄ±



Mutfak tezgÃ¢hlarÄ±, Ã§ok farklÄ± aletlerin bir arada toplandÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±nÄ±k bir alandÄ±r. SÃ¼rekli olarak tezgÃ¢hÄ± temizlemek zorunda kalmak, zaman kaybÄ± gibi hissettirebilir. AyrÄ±ca bazÄ± Ã¶ÄŸeler mikroplar iÃ§in Ã¼reme alanÄ± oluÅŸturur.Â AlanÄ± dÃ¼zleÅŸtirin ve ardÄ±ndan size bol miktarda saklama alanÄ± saÄŸlayan ancak neredeyse hiÃ§ yer kaplamayan Ã§ok katlÄ± bir kÃ¶ÅŸe dÃ¼zenleyici satÄ±n alÄ±n. Bu ufak deÄŸiÅŸiklik, tezgahtaki karmaÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ ortadan kaldÄ±rmada etkili olacaktÄ±r.



- Saklama kaplarÄ±



Åžu anda hepimiz normalden daha fazla yemek piÅŸiriyor, hazÄ±rlÄ±yor ve saklÄ±yoruz. Bu gereÃ§lerin fazla yer kaplamamasÄ± iÃ§in kapaklarÄ±nÄ± eÅŸleÅŸtirin, ardÄ±ndan, hepsini bir arada tutacak bir organizatÃ¶r bulun.Â Nadiren kullandÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± daha az uygun bir yere taÅŸÄ±mayÄ± deneyin, bÃ¶ylelikle dÃ¼zenli bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸurlar.



- Soslar ve turÅŸular



BuzdolabÄ±nda istediÄŸiniz yiyeceÄŸe ulaÅŸamamak oldukÃ§a sinir bozucudur. Bunun olmamasÄ±nÄ± saÄŸlamak biraz uÄŸraÅŸtÄ±rabilir.Â TÃ¼m ÅŸiÅŸeleri, kavanozlarÄ± ve kaplarÄ± Ã§Ä±karÄ±rken son kullanma tarihlerini kontrol edin.Â Son kullanma tarifi geÃ§miÅŸ her ÅŸeyi temizleyin. ArdÄ±ndan, benzer turÅŸular ve soslarÄ± bir araya getirin.Â BunlarÄ± kolayca yÄ±kanabilen plastik kutularda saklayÄ±n, bÃ¶ylece bir dahaki sefere sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nda, etrafa yayÄ±lma riski azalÄ±r ve kolayca durulanÄ±r.





