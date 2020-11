Evinizdeki daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸa bir tÃ¼rlÃ¼ engel olamÄ±yor musunuz Ä°ÅŸte pratik Ã¶neriler

İşte kolay ve hızlı bir şekilde evi düzenlemenize yardımcı olacak pratik öneriler…

- Çekmeceler



Önemsiz gibi görünse de çekmeceler aslında evimizin en karışık yerlerinden biridir. İyi haber şu ki, sadece bir adet dolap içi düzenleyiciyle bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İlk önce, çekmecenin içindekileri boşaltın ve varsa çöpleri atın. Sonra kalan öğeleri sıralayın, neyin kalacağına ve neyin gideceğine karar verin. Ve sonuç: düzenli, temiz çekmeceler…



- Kapı girişi



Kapı girişleri genellikle dış giyimden ayakkabıya, anahtarlardan tornavidaya kadar her şeyi biriktiren bir alan. Bu kısmı organize etmeye öncelikle ayakkabılardan başlayabilirsiniz. Oluşan dağınıklığı önlemek için kapının hemen yanında onlara bir yer ayırın. Dayanıklı, modern görünümlü, üç katmanlı bir raf işinizi görecektir. Bu görev tamamlandıktan sonra, orada sakladığınız her şey için bir yer belirleyerek, alanın geri kalanını düzenlemeye devam edin. Ev anahtarları için kancalar, cüzdanınız için bir sepet kullanabilirsiniz. Sürekli olarak sabit kalan bu alanı kullandığınızda dağınıklığı da ortadan kaldırmış olursunuz.



- Çantalar



Muhtemelen, günlük çantalarınızı bugünlerde çok daha az kullanıyorsunuz. Boşaltma ve unutulan eşyaları bulmanın tam zamanı! Ardından, paketleyiciler ve buruşuk mendiller dahil olmak üzere tüm çöpleri atın ve faturaları ayırın, yalnızca saklamanız için gerekenleri doldurun. Ancak, gerekli olanları atmak yerine, özel bölümleri olan bir çanta düzenleyiciye yerleştirin. Bu, her şeyi kolayca erişilebilir hale getirir, böylece asla bulamayacağınız bir şey için çantanızı tekrar karıştırmanıza gerek kalmaz.



- Aksesuarlar



Aksesuarları düzenlemek, özellikle de onlar için özel yapılmış bir alan yoksa, oldukça zordur. Bu yüzden işe kemerlerinizden başlayın ve hiç takmadıklarınızı başka birine vermek üzere kenara ayırın. Ardından, fular ve atkıları eleyin, yalnızca beğendiklerinizi ayırmayı unutmayın. Giysilerinizle eşleştirdiğiniz aksesuarlarınızı, birlikte saklamayı deneyin. Bu şekilde ekstra bir alana ihtiyacınız olmayacak ve giyinirken zaman kazanmış olursunuz.

- El işi malzemeleri



İster evde çocuklarınız olsun ister sanata meraklı olan siz olun, el işi malzemeleri dağınıklığa en müsait olan eşyalar arasında yer alır. Malzemelerinizi kaplara koyarak ve etiketleyerek aradığınızı anında bulmayı kolaylaştırın. Ayrıca, fotoğrafın yanı sıra yazılı bir etiket de yapıştırabilirsiniz. Eğer odanız varsa, malzemelerinizi çalıştığınız her yere götürmenizi sağlayan tekerlekli bir saklama kutusu tercih etmeniz en iyisidir.





- Takılar



Herkes gibi muhtemelen sizin de takı kutusunu düzenlemeye ihtiyacınız olabilir. Kolyeler, bileklikler ve küpeler sürekli birbirine karışıyorsa, buna engel olmak için parçaları kategorilere ayırın ve ona göre sıralayın. Takıların karışmasını önlemek için, onları tıpkı mağazada olduğu gibi, kancalı bir kutuda saklamayı deneyin.



- Komodin



Başucunuzda bulunan komodinin dağınıklığını temizleyerek daha dinlendirici bir uyku ortamı yaratmanız o kadar da zor değil. Yatmadan önce okumadığınız ne varsa oturma odasına taşıyın ve şu an okuduğunuz kitap, günlük ve kalem gibi yalnızca kullandığınız şeyleri saklayın. Ayrıca, sevdiğiniz bir resim çerçevesi gibi daha iyi uyumanıza yardımcı olan veya sizi mutlu eden bir şey eklemek isteyebilirsiniz, ancak bunu minimumda tutmayı ihmal etmeyin.



- Oturma odası



İnsanların en çok bir araya geldiği alan ve şimdi muhtemelen bir ev ofisi veya hatta bir egzersiz alanı gibi birden çok amaç için kullanılıyor. Peki oturma odalarının daha düzenli görünmesini nasıl sağlarız? Uzaktan kumandalar için bir sepetiniz, dergiler için şık bir sehpanız veya duvar rafları ve daha az kullanacağınız gereçler için kutulara sahip olmalısınız. Son zamanlarda popüler olan sandıklı puflar bunun için iyi bir fikir olabilir. Her şey yerli yerinde olduğunda, günün sonunda temizlik yapmak kolaydır.

- Kiler dolabı



Otuz dakika, her şeyi kilerden alıp sıfırdan başlamak için yeterli olmayabilir. Peki nereden başlamalı? İlk olarak, gıdaları ambalajlarından çıkarın. Ardından, kategorilere ayırın ve yerden tasarruf etmek için bir raf düzenleyici ekleyin. Ayrıca, etiketleri görebilmek için her şeyi çevirdiğinizden emin olun.



- Özel kağıtlar



Öncelikle, çocuğunuzun yapmış olduğu sanat eserlerini ve hatıra olan diğer kağıtları toplayın, aralarından en özelleri saklayın ve gerisini geri dönüşüme ayırın. Her şeyi saklarsanız hiçbirinin özel olmayacağını unutmayın. Özel parçaları, bir tarayıcıyla veya fotoğraf çekerek dijital ortamda saklamaya çalışın. Böylece onları daha sonra arkadaşlarınız veya ailenizle daha kolay paylaşabilirsiniz.





- Gardırop



Dolabınız, giysilerle uğraşmak istemediğinizde rastgele kullandığınız yerlerden biridir. Düzgün bir şekilde düzenlenmiş bir dolap, sahip olduklarınızı rahatlıkla görmenizi sağlar, zamandan da tasarruf edebilirsiniz. Dolabınızı düzenlerken, giysilerinizi dış giyim ve mevsimlik gibi kategorilere ayırın. Ayrıca, kullanmadıklarınızı da çekmecelere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, üst üste yığılmış havlu ve çarşaflar arasında ihtiyacınız olanları bulmakta zorlanıyorsanız, o zaman koleksiyonunuzu küçültme zamanı da gelmiştir. Rafları boşaltın ve benzer büyüklükteki havluları gruplayın, el bezlerini el bezleriyle koyun ve bir çarşaf setinin tüm parçalarını aynı yere koyun. Devrilmelerini önlemek içinse aralarına ayırıcı kağıtlar yerleştirilebilirsiniz.



- Mutfak tezgâhları



Mutfak tezgâhları, çok farklı aletlerin bir arada toplandığı dağınık bir alandır. Sürekli olarak tezgâhı temizlemek zorunda kalmak, zaman kaybı gibi hissettirebilir. Ayrıca bazı öğeler mikroplar için üreme alanı oluşturur. Alanı düzleştirin ve ardından size bol miktarda saklama alanı sağlayan ancak neredeyse hiç yer kaplamayan çok katlı bir köşe düzenleyici satın alın. Bu ufak değişiklik, tezgahtaki karmaşık görünümü ortadan kaldırmada etkili olacaktır.



- Saklama kapları



Şu anda hepimiz normalden daha fazla yemek pişiriyor, hazırlıyor ve saklıyoruz. Bu gereçlerin fazla yer kaplamaması için kapaklarını eşleştirin, ardından, hepsini bir arada tutacak bir organizatör bulun. Nadiren kullandıklarınızı daha az uygun bir yere taşımayı deneyin, böylelikle düzenli bir görünüme kavuşurlar.



- Soslar ve turşular



Buzdolabında istediğiniz yiyeceğe ulaşamamak oldukça sinir bozucudur. Bunun olmamasını sağlamak biraz uğraştırabilir. Tüm şişeleri, kavanozları ve kapları çıkarırken son kullanma tarihlerini kontrol edin. Son kullanma tarifi geçmiş her şeyi temizleyin. Ardından, benzer turşular ve sosları bir araya getirin. Bunları kolayca yıkanabilen plastik kutularda saklayın, böylece bir dahaki sefere sızdığında, etrafa yayılma riski azalır ve kolayca durulanır.