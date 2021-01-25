Evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz iç mekan bitkileri

Evinizde bitki yetiştirmek isterseniz, bakımı kolay olanları tercih ederek başlayabilirsiniz. Tabii, bu bitkilerde de herhangi bir ev bitkisinde olduğu gibi yaprak bitleri, örümcek akarları ve beyaz sinekler gibi zararlı tehdidi her zaman vardır. Ancak hastalık açısından dikkat edilmesi gereken en önemli şey, çok fazla sulamadan kaynaklanan kök çürümesidir. Bu nedenle bazı bitkiler sulaması unutulsa bile dayanabilir. İşte kolayca yetiştirebileceğiniz ev bitkileri...

- Aloe vera

Aloe vera bitkilerinden elde edilen öz, cilt nemlendirici olarak ve güneş yanığını hafifletmek için kullanılır. Ayrıca hem faydalı hem de güzel görünümlü bir bitki. Çok az suya ihtiyaç duyar. Fakat, özellikle daha düşük sıcaklıklarda dolaylı güneş ışığı isterler. Bir aloe vera bitkisini uzun süre aynı saksıda yetiştirebilirsiniz. Yapraklarını kullanmaya karar verirseniz de bitkinin üçte birinden fazlasını tek seferde saksıdan ayırmayın.

- Salon yaprağı (Aspidistra elatior)

Salon yaprağı, en kötü koşullarda, hatta gölgede bile dayanıklı bir bitkidir. Az ışığı severler. Yaprakları kılıca benzer ve sivri uçludur. Bu bitki bir yığın halinde büyür ve bazen çiçek de açar.

- Para ağacı

Bu güzel bitki, kalın ve parlak yaprakları ile iç mekanlar için tercih edilen en popüler bitkilerden biridir. Para ağacının yeşil ve sağlıklı büyüyebilmesi için bol miktarda güneş ışığına ihtiyacı vardır. Bu yüzden aydınlık ve güneş ışığı alan bir yere yerleştirin. Ancak bu bitkinin tek zor tarafı su ihtiyacını doğru olarak karşılayabilmektir. Çok fazla su köklerin çürümesine neden olacaktır. Az sulama da yaprakların düşmesine sebep olur. Bu yüzden su vermeden önce toprağın tamamen kuru olmasına dikkat edin ve çok uzun süre susuz kalmamasına dikkat edin.

- Paşa kılıcı (Sansevieria)

Paşa kılıcı da bakımı kolay ve uzun ömürlü ev bitkilerinden biri. Düşük güneş ışığına dayanıklıdır. Sularken de dikkat edilmeli, çünkü kökleri çürüyebilir. Kış aylarında iç mekandaki neme bağlı olarak daha az sulanabilir. Diğer türleri daha fazla ışığa ihtiyaç duyabilir ve büyümeleri zor olabilir.

- Yelken çiçeği (Barış zambağı)

Bu güzel bitki de dikkat çekici hoş bir görünüme sahip. Yelken çiçeği sıcak, nemli koşulları tercih eder. Kolayca rüzgar almadığı sürece rahat edebilir. Ayrıca havadaki zararlı maddeleri azaltmada da harika bir çiçek. Gölgede ve düşük sıcaklara dayanıklı olan bu hoş bitki evinizi de güzelleştirecek.

- Kurdele çiçeği

Bulunduğu ortama güzellik katması ve kolay bakımı olan kurdele çiçeği, evdeki havayı temizlemede de harika. Bu güzel bitkiyle evinizin havasını değiştirebilirsiniz.