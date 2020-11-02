Evinizde kolayca yetiştirebileceğiniz faydalı bitkiler

İşte evinizde de kolayca yetiştirebileceğiniz 5 faydalı bitki...

- Limon otu

Limon (melisa) otu, nane türü bir bitkidir. Yaprakları limon aroması verir ve evinizi limon kokusu ile doldurabilir. Bu güzel bitki, stres ve anksiyete durumlarında rahatlamak için kullanılır. Çünkü aromasının vücutta sakinlik duygusu uyandırabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle limon otu yaprağını çayınıza veya salatalarınıza dahil edebilirsiniz.

- Aloe vera

Aloe vera evde yetiştirilebilecek mükemmel bitkilerden biri. Cilt bakımında kullanılabileceği gibi yanıklarda da faydalıdır. Hafif güneş yanığı ve cilt tahrişlerinde işinize yarayabilir. Bu durumlarda tek yapmanız gereken; bir aloe vera yaprağını kesmek ve içindeki jeli ihtiyaç olan alana uygulamak.

- Nane

Nane, lezzeti ve enfes kokusunun yanı sıra sağlık açısından da yararlı bir bitkidir. Şişkinliği azaltıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca hazımsızlık içinde faydalı olduğu söylenebilir.

- Lavanta

Lavantada olumlu etkilere sahip bitkilerden biri... Bu güzel renkli çiçeğin salgıladığı koku, geceleri uyumanıza yardımcı olabilir. Yatmadan önce, sakinleştirici bir etki için lavantanızdan koklayarak birkaç derin nefes alın. Ayrıca yastıklarınızın altına lavanta tomurcukları koyabilir, çantalarınıza da yerleştirebilirsiniz.

- Chili biber (Kırmızı acı biber)

Acılı yemekleri sevmeyebilirsiniz. Ancak, acıyı sevmek için sağlıklı bir neden ihtiyacınız varsa, acı biberin ağrı kesici özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir.