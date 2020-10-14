Evinizde kendi ofisinizi oluşturmaya ne dersiniz? İşte öneriler...

İşte kendi çalışma ofisinizi oluşturmanıza yardımcı olacak öneriler...

- Depolama alanına sahip bir masa seçin

İlk olarak ihtiyacınıza ve alanınıza uygun bir tasarıma sahip masa tercih edebilirsiniz. Çok fazla evrak ve dosyalama işiniz varsa, dağınıklığı azaltmak ve masanın üzerini düzenli tutabilmeniz için depolama alanına sahip bir model seçebilirsiniz. Çekmeceler dosyalarınız için yeterli olabilir ama daha düzenli bir yapıya ihtiyacınız olursa dosya için ayrı bir dolap da işinize yarayabilir.

- Doğru aydınlatmayı seçin

Çalışma alanınıza uygun aydınlatma, odaklanmanıza büyük ölçüde yardımcı olabilir ve gün içindeki verimliliğinizi etkileyebilir. Odaya giren gün ışığından en iyi şekilde faydalanmak için mümkünse masanızı pencerenin yanına yerleştirin. Ayrıca doğrudan ışığı yansıtan tavan lambası yerine duvar lambalarını kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarda çalışırken lambayı arkanızda kalacak şekilde yerleştirmeyin. Çünkü ekranın rahatsız edici bir şekilde parlamasına neden olabilir. Bu açıdan ayarlanabilen masa lambaları doğru bir seçim olabilir.

- Renk kombinasyonunuzu oluşturun

Çalışma odanız için kendi renk şemanıza karar verebilirsiniz. Sabahları daha rahat odaklanmanıza yardımcı olması için aydınlık bir renk ve alanı tercih edebilirsiniz. Ayrıca açık yeşil, mavi ve beyaz, ferah bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Desenler de ofisinize renk katmanın harika bir yolu olabilir. Bunun için de özel duvar kağıtları kullanabilirsiniz.

- Bitkilere de yer verin

Ev bitkileri, herhangi bir alanın havasını temizlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca bütçenizi de yormadan çalışma odanıza canlılık katar. Ayrıca çalışma veriminizi artırıp stresi de engelleyebilir. Her bitkinin uygun olduğu ortam koşulları farklıdır. Bu nedenle ofis alanınızda gelişebilecek ve minimum bakım gerektiren çiçekleri seçebilirsiniz. Örneğin dracaena ve yelken çiçeği, diğer adıyla da barış çiçeği, az ışığa dayanıklıdır ve bakımı da oldukça pratiktir.

- Tamamlayıcı dokunuşlar yapın

Temiz ve düzenli bir çalışma odası, size sadece çalışmanız gereken alanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel olarak güne hazırlanmanıza da yardımcı olur. Masanın üzerine aksesuar eklemek, ofisinizi şekillendirmenin en keyifli ve özel hissettirmenin bir yolu olabilir. Bunun için kalem kutusu ve gelen özel dosyalarınız için kullanışlı malzemeler seçin ve ne kadar alana sahip olduğunuza bağlı olarak başka neler ekleyebileceğinizi düşünün. Çerçeveli fotoğraflar, saat veya çiçekler için bir vazo fazla yer kaplamadan ofisinizi daha kişisel hissettirir. Depolama alanınız yeterli değilse, dergileri, kitapları ve diğer eşyalarınızı yerleştirmek için duvarda açık raflardan faydalanabilirsiniz. Böylece hem odanıza farklı bir görünüm kazandırabilir hem de masanızda fazladan alan açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca çalışma odanıza bir kitaplık eklemeyi de unutmayın.