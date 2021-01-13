Evinizde en sık temizlenmesi gereken eşyalar

El havluları

Size kirli görünmeyebilirler ancak el havlularının gün aşırı değiştirilmesi gerekiyor. Mutfakta bulaşıkları kurulamak için kullandığımız havlulara bazen ellerimizi de siliyoruz. Çoğu zaman nemli kalan bu havlular koku yapabiliyor. Yemek artıklarını da toplayabilen mutfak havluları bakterilere zemin hazırlıyor. Banyoda kullanılan el havluları ise sandığımızdan daha sık kirleniyor. Özellikle kalabalık bir aileniz varsa buradaki havluların çok sık değiştirilmesi gerekiyor.

Mutfak tezgahı

Günlük hayatta pazardan, manavdan ya da marketten aldığımız birçok kişinin dokunarak seçtiği sebze ve meyveleri bazen direkt olarak tezgaha koyuyoruz. Yeri geliyor yemek yaparken sıçrayan yağlar tezgaha yapışıp kalıyor. İşte bu gibi nedenlerden dolayı mutfak tezgahları sıkça kirleniyor. Mutfak tezgahını detaylı olmasa da her gün bir kere silmek gerekiyor.

Musluk ve bataryalar

Evlerde sıkça kullandığımız musluk ve bataryalar en çabuk kirlenen yerlerin başında geliyor. Suların kireçli olması nedeniyle musluklarda lekeler kalıyor. Bu lekelerin zamanla küf ve kireçlenmeye neden olmaması için musluk ve bataryaları her gün silmek önem taşıyor.

Kapı kolları

Evdeki kapı kolları en sık temas edilen yüzeyler arasında yer alıyor. Dışardan geldiğimizde, ellerimiz pisken ya da çok temiz değilken ilk olarak kapı kollarına dokunuyoruz. Dolayısıyla hijyen açısından kapı kollarının her gün olmasa bile haftada bir silinmesi bakterilerin ürememesi için yapmamız gerekenlerin başında geliyor.

Kumanda

Televizyon izlerken cips, kek, çikolata gibi pek çok atıştırmalık tüketiyoruz. Bunları yerken kanal değiştiriyoruz, haliyle elimizdeki yiyecek artıkları da tuşların üstüne yapışabiliyor. Bu nedenle sağlığımız için evdeki birçok yeri temizlerken kumandaların temizliğini de ihmal etmememiz gerekiyor.

Işık açma kapama düğmeleri

Evinizde bulunan bu düğmelerde bakterilerin biriktiğini daha önce düşünmemiş olabilirsiniz. Ancak gün içinde defalarca dokunduğumuz bu aparatlar mikroorganizmaların yerleşmesine zemin hazırlayabilir, temizliklerini göz ardı etmemelisiniz.