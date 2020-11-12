Evinizde eklektik dekorasyonu uygulamaya ne dersiniz?

Eklektik dekorasyonda en önemli nokta, farklı modellerin birleşmesiyle farklı bir tarz ortaya çıkarmaktır. Bu dekorasyon tarzıyla iç mekanınıza farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Eklektik bir ev için doğru renk ve parçalarla farklı tarzları bir araya getirerek güzel sonuçlar alabilirsiniz. İşte bazı püf noktaları...

- Farklı tarzları bir araya getirin

Eklektik bir ev farklı tarzlardan oluşur, yani modern parçalar parçalarla birleştirilebilir. Bunun için her stile açık olmak, tercih edilen parçaya dikkat edin ve odayla nasıl bir uyum içinde olabileceğini göz önüne getirin. Burada çeşitli şekillerde önemli. Modern tarzda yuvarlak bir koltuğu, kare şeklinde retro bir sehpa, antika yemek masası ve modern yemek sandalyeleri ile birleştirebilirsiniz.

- Renk kombinasyonu oluşturun

Farklı tarzları kullanmak, biraz karışık görünebileceğinden her şeyi bir araya getirmenize gerek yok. Geleneksel bir tarzda renkler bazen sert gelse de, eklektik evler için harika olabilir. Bir renk kombinasyonu oluşturmak, eşleşen parçaları aramanıza da yardımcı olur. Bunu yaparken kumaşları, şekilleri ve diğer parçaları rahatlıkla karıştırabilirsiniz. Bu size eklektik bir görünüm verecektir. O yüzden iki veya içten fazla renk seçerken çekinmeyin. Örneğin, temel renk olarak kahverengi seçerseniz, yanında sarı, deniz mavisi veya mercan rengini kullanabilirsiniz. Bir renk kombinasyonu oluştururken, dekorasyonu ilginç kılmanın yanı sıra uyum da oluşturursunuz.

- Cesur olun

Geleneksel bir dekorda, vazo, yastık veya örtü gibi bazı renkli aksesuarlarla birlikte genellikle temel bir renk görürsünüz. Ancak bunlarla birlikte renkli mobilyalar da olsa hiç fena olmaz. Parlak renkli bir koltuk ve desenli bir halı seçebilirsiniz. Evinizde nötr renklere alışkınsanız, buna alışmanız biraz zaman alabilir. Ancak yeni tarzdaki evinize daha fazla parça ekledikçe hoşunuza gitmeye başlayacaktır.

- Denge oluşturun

Eklektik tarzı evinizde evinizde kullanırken aşırıya kaçmayın. Burada bir denge oluşturmak oldukça önemli. Bu, geleneksel bir dekorasyondan daha zor olabilir. Fakat imkansız değil ve birkaç yolu mevcut. Örneğin, odak noktası olarak bir ana mobilya parçası seçin. Çevresine de bir kanepe yerleştirebilirsiniz. Bunun dışında, odanın her iki tarafına benzer parçaları yerleştirerek simetrik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Dengeyi sağladıktan sonra kumaşları ve renkleri seçmek daha kolay olacaktır.

- Gerektiğinde durun

Odanızı yeni bir tarzda yeni düzenlerken gereken yerde durun. Dergilerde mobilya ve aksesuarlarla dolu resimler eklektik evler görebilirsiniz. Ancak bunu yapmak için profesyonel bir bakış açısı gerekebilir. Çoğu durumda, odayı fazla eşyayla doldurmamak ve biraz boş alan bırakmak doğru olacaktır. Mobilya ve aksesuar adedini fazla abartılmazsa dengenin bozulma olasılığı da azalır.

- Farklı dekoratif parçaları kullanın

Eklektik görünümü yakalamanın harika yollarından biri de farklı kültürlere ait parçaları birleştirmek. Örneğin, yurt dışına seyahat ediyorsanız, güzel bir halı veya renkli bir tablo alabilirsiniz. Diğer kültürlerden parçaları bir araya getirmek sadece ev dekorasyonunuzu farklılaştırmaz, aynı zamanda bir güzel bir hatıra olur. Ancak burada bir şeye dikkat edilmesinde fayda var. Yurt dışında parça satın alırken, uyumsuzluğu önlemek adına her zaman renk kombinasyonunu ve nelerin olduğunu aklınızda bulundurun.

- Duvarlardan faydalanın

Duvar dekorasyonu, eklektik dekorasyonda ayrı öneme sahip. Sık olarak yapılan şey, bir duvarda tamamen fotoğraf, tablo ve farklı sanat çalışmalarının yer aldığı sanat duvarı oluşturmaktır. Bu çok keyifli olabilir ve farklı stiller bir araya getirilebilir. Fakat yine dengeyi sağlamak gereklidir.

Evinize eklektik dekorasyon uygularken, birkaç kural ve püf nokta göz önünde bulundurulduğu sürece oldukça keyifli olabilir. En önemli nokta; bir dengeye sahip olmak ve aşırıya kaçmamaktır. Bunun için birkaç güzel parçayla başlamak daha iyidir. Eğer yeriniz varsa ve güzel görünecekse, fazladan bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bazı parçaları zamanla tamamlayacağınız için kısa sürece bitmeyeceğiniz unutmayın.