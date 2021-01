Evinizde çalışma alanı oluşturmanın 7 yolu

Birkaç basit yöntemle evinizde kendi çalışma ofisinizi oluşturabilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım...

1- Fazlalıklardan kurtulun

Evde kendinize bir ofis oluşturmadan önce kullanmadığınız veya ihtiyaç duymadığınız şeyleri temizleyin. Eğer boş olan çekmeceleri kullanmak isterseniz haftada bir gözden geçirip, fazla eşya koyup koymadığınızı kontrol edin ve mümkün olduğu kadar kalabalık olmamasına özen gösterin. İhtiyacınız olmayan kağıtları da ayırın. Bu şekilde, gereksiz şeyleri her hafta minimumda tutarak gerekli olan malzemeler için yer açabilirsiniz.

2- Sahip olduğunuz alanı kullanın

Küçük bir alanda çalışıyorsanız, daha uygun hale getirebilirsiniz. Örneğin, herhangi bir çekmecenizi, kalem, defter, dosya ve klasörlerinize ayırabilirsiniz. Böylece masanız daha düzenli olur. Ayrıca, masanızın altında yer varsa, küçük bir çöp kutusu da yerleştirebilirsiniz.

3- Gerekli malzemeleri elde tutun

Masanızda her zaman birkaç kalem ve en az bir defter bulundurduğunuzdan emin olun. Çalışırken bir telefon gelirse veya bir şeyi not etmeniz gerekirse, acil bir şekilde kağıt ve kalem aramak durumunda kalmazsınız. Ayrıca, önemli bilgileri not ettikten sonra bir klasöre yerleştirebilirsiniz, böylece aradığınız zaman kolayca bulabilirsiniz.

4- Klasörler veya dosyalar

Önemli dosyalarınızı gruplara ayırıp uygun bir şekilde etiketleyebilirsiniz. Aynı şeyi bilgisayarınızdaki dosyalara da yapabilirsiniz. Önemli bir konuyla ilgili görüşme yapmanız gerekirse, bilgisayarınızda o konuyla ilgili bilgileri bir dosyada toplayarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

5- Raf alanlarından faydalanın

Ev ofisinize biraz kişilik katmak, daha sıcak ve daha mutlu çalışmanızı sağlayabilir. Masanızın yakınında raflar varsa fotoğraflar, mumlar veya birkaç obje yerleştirebilirsiniz. Keyifli bir atmosferde çalışmak işleri de daha keyifli bir hale getirebilir. Ayrıca, belgeler içinde fazladan bir alana ihtiyaç duyarsanız, yine bu raflardan faydalanabilirsiniz.

6- Masanın üzerini doğru kullanın

Evinizde uygun bir çalışma alanı oluşturmanın bir diğer ipucu da masa alanını doğru değerlendirmek. Yemek yedikten sonra tabak ve bardak gibi eşyaların masada birikmesine izin vermeyin. Dağınıklık, zihinsel olarak strese neden olabilir.

7- Ekipmanlarınızı güncel tutun

Bir yazıcın ve tarayıcı da yardımcınız olabilir. Ekipmanınızın her zaman düzgün çalıştığından emin olun. Böylece gerekli durumlarda kullanarak işinize devam edebilirsiniz. Ayrıca çalışma alanınızda dergi, televizyon gibi dikkatinizi dağıtacak eşyaları bulundurmayın.