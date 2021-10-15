Evin bilmediğiniz en kirli yerleri

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Evinizdeki mikropların ve bakterilerin çoğu dışarıdan sizinle birlikte içeri girer ve dokunduğunuz yerlerde sizinle birlikte yaşamaya başlar. Küçük bir temas, mikropların yayılması için yeterlidir ve etkili bir şekilde temizlenmeyen zeminlerde çoğalan mikrop ve bakteriler alerjiye yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak temizlik yapmak son derece önemlidir. Çoğu kişi evin en kirli yerinin klozet ve banyo olduğunu düşünür. Ancak bu büyük bir yanılgıdır çünkü mikroplar ve bakteriler için klozet dışında evinizde saklanacak birçok yer vardır.

En Kirli Yerler

Lavabo, bulaşık süngeri, mutfak tezgahı, ıslak bırakılan diş fırçaları, nemli kalan havlular, yastıklar, koltuklar ve halılar bakteri üreten yerler arasında yer alır. Evde bulunan tablet, cep telefonu ya da televizyon kumandası gibi elektronik cihazlar da evin kirli yerleri arasında bulunur ve bu aletlerin sık sık temizlenmesi gerekir. Ayrıca gün boyunca defalarca dokunduğunuz kapı kolları ve prizler, sağlığa zararlı birçok bakteri barındırır. Kumandalar, kapı kolları ve elektrik düğmeleri gibi sık kullanılan yerleri Domestos Pratik Yüzey Temizleme Mendili ile silmek hem işinizi kolaylaştırır hem de size zaman kazandırır. Evin genel hijyenini sağlamak içinse Domestos Köpük Çamaşır Suyu gibi yüzeylere tutunabilen, aktif mikro köpük teknolojisine sahip yeni nesil köpük çamaşır suyunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Dışarıdan eve gelir gelmez ellerinizi yıkamak, sizinle birlikte eve giren mikropların ve bakterilerin sayısını azaltmanıza olanak tanır.

Mutfaktaki Mikroplar

Sık sık temizlenmeyen kirli bir mutfak, bakteriler ve mikroplar için en hızlı üreme yerlerinden biridir. Mutfak tezgahı ve mutfak lavabosu her ne kadar temiz görünse de mikroplar için elverişli bir alandır. Bulaşık süngerleri de tezgah ve lavabo gibi en çok bakteri barındıran yerler listesinin başında yer alır. Yapılan araştırmalara göre bulaşık süngerlerinde sağlığa zararlı bakteriler olduğunu açıkça ispat edilmiş bir gerçektir. Buzdolabının sebzelik bölümü ile dondurucu kısmı da bakteriler için uygun ortam yaratır ve bu kısımlarda oluşan nem, bakteri oluşumunu destekler.

Mutfakların olmazsa olmazı kesme tahtaları da en kirli alanlardan birisidir. Bakteriler, buradan tahta ya da plastik kesme tahtalarında kestiğiniz gıda ürünlerine kolaylıkla bulaşır. Silikon spatula parçalarının birleşim yerleri, plastik ya da silikon saklama kaplarının kapakları, konserve açacağı mutfakta mikropları kendine çeken diğer alanlar arasında yer alır.

Mutfak Tezgahları Neyle Silinir?

En kirli yerlerden biri olan mutfak tezgahlarını Domestos Pratik Yüzey Temizleme Mendili gibi tek kullanımlık bezlerle sık sık temizleyebilir ve bu sayede daha önce temizlik bezine bulaşmış olan mikropların tekrar tezgaha yayılmasına engel olabilirsiniz.

Başınız yağ kirleriyle beladaysa mutfağınızın genel temizliği için su ile yetinmeyip, Domestos Köpük Çamaşır Suyu - Mutfak gibi etkili bir temizleyici kullanmayı ihmal etmeyin. Özellikle dikey yüzeylere tutunabilen köpük yapısı sayesinde sıçramadan davlumbaz, mutfak fayansları ve duvar gibi zorlu yüzey temizliğinde minimum zamanda maksimum hijyen sağlayabilirsiniz. Kolay durulanabilen köpük yapısıyla size kazandırdığı zamanda ise çayınızı yudumlarken şaheserinizi izleyebilirsiniz.

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