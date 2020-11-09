Evden uzaktayken bitkilerin solmaması için ne yapılmalı?

Özellikle yaz mevsiminde bitkiler daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle siz evde değilken, düzenli olarak su olmadan canlı kalmaya çalışırlar. Peki evden uzaktayken bitkilerin su ihtiyacı nasıl giderilebilir? İşte işinize yarayacak birkaç fikir...

İç mekan bitkileri için...

İç mekan bitkileri düzenli olarak suya ihtiyaç duydukları için biraz sıkıntı olabilir. Çünkü, sulama rutinindeki ani değişiklikten dolayı zarar görebilirler. Nemli tutmak için bu öneriler işinizi kolaylaştırabilir.

- Boş şişelerden faydalanın

Çiçeklerinizi boş bir şişeden damlayan suyla da canlı tutabilirsiniz. Bunun için seçtiğiniz şişeyi güzelce temizleyim ve suyla doldurun. Daha sonra da bitkinizin toprağın içine gömün ama taşmamasına dikkat edin. Böylece kendi oluşturduğunuz sulama sistemi, bitkinizi birkaç gün içinde yavaş yavaş sulayacaktır. Sadece şişenin sabit olduğundan emin olun ve devrilip suyun boşa gitmemesini sağlayın.

- Islak havluları deneyin

Saksı bitkilerinizi, banyoda ıslak bir havlunun üzerine yerleştirin. Ayrıca saksıların yeterli drenaj deliğine sahip olduğundan da emin olun. Böylece bitkileriniz ihtiyaç duyduğu suyu yavaş yavaş alacaktır. Bunun yanı sıra banyonuza yansıyan güneş ışığından da yararlanacaktır.

- Saksılarınızı su dolu bir kaba yerleştirin

Bitkiniz fazla suya ihtiyaç duyan türden ise evden ayrılmadan önce taşmayacak ve saksının üzerini geçmeyecek şekilde bir kaba su doldurun. Daha sonra da saksılarınızı bu kaba yerleştirin. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta; saksıda fazla drenaj deliğinin olmaması. Çünkü çiçekleriniz suyu fazla çekerse kökleri çürüyebilir.

Dış mekan bitkileri için...

Bu tür bitkiler, iç mekan bitkilerine göre daha dayanıklı olsalar da, dış mekan bitkilerini en iyi durumda tutmak için yine de düzenli sulamaya ihtiyaç vardır.

- Gitmeden önce sulayın

Evden ayrılmadan önce bitkilerinizin bakımını yapıp güzelce sulamayı ihmal etmeyin. Mümkünse, fazla ışık almaması gereken saksılarınızı gölge bir alana taşıyın. Ayrıca yağmur yağdığı zamanda su almasını sağlayın. Bu nedenle saksılarınızı üstü kapalı olacak şekilde bir yerde bırakmayın.

- Su şişesini saksıya yerleştirin

Aynı iç mekan bitkilerinde olduğu gibi su şişesini doldurup toprağa yerleştirin. Bu yöntemle de dış mekan bitkinizi sulayabilirsiniz. Bunun için iki litrelik plastik bir şişede delikler açın. Daha sonra şişenin ağzı dışarıda kalacak şekilde toprağa güzelce yerleştirin. Daha sonra şişeyi suyla doldurun ve kapağını kapatın. Siz evde yokken, bitkiniz ihtiyacı olan suyu almaya devam edecektir.