Evdeki tozu azaltmanın pratik yolları

Tozları tamamen yok etmek elbette mümkün değil. Fakat etkili olarak temizlemek mümkün.

- Ev girişlerinde paspas kullanın

Evin girişi hem içeride hem de dışarıda olacak şekilde paspas yerleştirilebilir. Bu sayede, toz, kir ve çamurun herhangi biri tarafından eve taşınması önlenebilir. Ayrıca düzenli olarak paspasları süpürmelisiniz. İlkbahar ve sonbaharda da kapının dışında olanı yıkayabilirsiniz.

- Pencereleri ve kapıları kapalı tutun

Özellikle yaz aylarında, pencereleri açıp rüzgarın içeri girmesi harikadır. Ancak bu durumda beraberinde rüzgar ile birlikte evinize çok fazla toz da girecektir. Ayrıca evdeki kapı ve pencerelerin düzgün bir şekilde kapanıp kapanmadığı da kontrol edilmeli. Bazı durumlarda kapı ve çerçeve arasında çatlaklar oluşabilir. Bu da kir ve tozun içeri kolayca girmesine neden olur.

- Temizliğe yukarıdan başlayın

Yukarıdan düşen tozları önlemek için temizlik yaparken yukarıdan başlayın. Eşyaların tozunu kuru bir bezle temizleyin. Çünkü her yüzeydeki tozlar ıslak bezle temizlenmeye uygun olmayabilir.

- Doğru malzemeleri kullanın

Büyük eşyaların tozunu alırken elektrikli süpürgeyi, küçükler için ise mikrofiber bezleri kullanabilirsiniz. Mikrofiber bezler tozun diğer yerlere bulaşmasını önleyerek hapseder. Bu bezleri ahşap mobilyalarınızda, komodinlerde ve çalışma masası gibi eşyaların yüzeyi için kullanabilirsiniz.

- Evinizi haftada iki defa süpürün

Özellikle evin en sık kullanılan alanlarını haftada iki kez süpürün. Bu şekilde tozun birikmesini önleyebilirsiniz. Fakat bunun için süpürgenizin filtresini düzenli olarak temizleyin. Elektrik süpürgesinde herhangi bir sorun olması tozları tekrar havaya verebilir.