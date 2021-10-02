Evdeki karıncalardan nasıl kurtulunur?

Kapı, cam ve balkonlarınızı kapalı tutmaya ne kadar dikkat ederseniz edin, karıncalar yine de evinize girmenin bir yolunu bulabilir. Evdeki karıncalardan nasıl kurtulabilirim diyorsanız önerilerimize kulak verin. Kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeleri kullanarak karıncalara veda edebilir, evinizi temiz tutarak yeni bir karınca istilasının önüne geçebilirsiniz.

Yerlerdeki kirler, kırıntılar ve yemek artıkları evinizin karıncalar tarafından istila edilme olasılığını artırır. Tüm yüzeylerde düzenli olarak Cif Sprey Ultra Hijyen gibi çok amaçlı bir sprey temizleyici kullanmak karıncaları evinizden uzak tutmaya yardımcı olacaktır.



Evdeki Karıncalardan Nasıl Kurtulabilirim?

Evdeki, mutfaktaki, banyodaki karıncalardan nasıl kurtuluruz? Karıncalardan kurtulmak için atılacak ilk adım evinizi karıncaların sevmediği kokularla donatmak ve karıncaların önüne fiziksel engeller koymaktır. İşte karıncalardan kurtulma yolları ve bazı pratik seçenekler:

Tebeşir

Karıncalardan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsanız evinizdeki balkon ve bahçe kapısı ve pencere gibi yerlerin önüne tebeşirle birer çizgi çekin. Bir parça tebeşiri ezerek bahçenizdeki bitkilerin ve saksıların çevresine serpin. Tebeşirin içinde bulunan kalsiyum karbonat, doğal bir karınca savardır. Karıncalardan nasıl kurtulurum diye düşünüyorsanız evinizdeki balkon ve bahçe kapısı ve pencere gibi yerlerin önüne tebeşirle birer çizgi çekin. Bir parça tebeşiri ezerek bahçenizdeki bitkilerin ve saksıların çevresine serpin. Tebeşirin içinde bulunan kalsiyum karbonat, doğal bir karınca savardır.

Limon

Karıncalar limon kokusundan nefret ederler. Cam önleri ve kapı ağızlarına limon kabuğu rendeleyin. Bir sprey şişesini limonlu su ile doldurup yerlere ve tezgahlara sıkın.

Acı biber

Mutfak tezgahınızda sürekli karıncalar mı geziyor? Karıncaların mesken edindiği bölgelere acı biber dökerek karıncalara evinizde yemek bulamayacakları mesajını verebilirsiniz.



Karıncadan Nasıl Kurtulurum ve Karınca İstilasını Nasıl Önlerim?

Yukarıdaki yöntemleri uygulayarak evinizdeki karıncalardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Ancak iş orada bitmiyor. Evdeki karıncalardan kurtulmanın yolları arasında en önemlisi düzenli ev temizliği. Evinizi olabildiğince temiz tutarak ve aşağıdaki noktalara dikkat ederek karıncaların evinize geri dönme olasılığını azaltabilirsiniz.

Tüm yüzeyleri Cif Sprey Ultra Hijyen gibi çok amaçlı bir sprey temizleyiciyle iyice temizleyin. Sildiğiniz yüzey mermer veya granit ise Cif Jel Zemin Uzmanı gibi özel bir ürün kullanmaya da dikkat edin. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlayın. Düzenli ev temizliği yalnızca karınca istilası için değil farelerden, hamam böceklerinden ve evdeki diğer böceklerden kurtulmak için de çok önemlidir.

Yemekleri masada yiyin. Televizyon önünde ya da ayak üstü yenen yemeklerin kırıntıları yere dökülerek karıncalara davetiye çıkarır.

Mutfağınızı ve yemek masanızın çevresini sık sık elektrikli süpürgeyle temizleyin.

Yiyecekleri saklama kaplarında saklayın. Ortalıkta açık yiyecek bırakmayın.

Kirli bulaşıklarınızı lavaboda bekletmeyin. Lavaboda biriken yemek artıklarını bekletmeden temizleyin.

Çöplerinizi sık sık atın.

Kapı ve cam önlerine tebeşirle birer çizgi çekerek karıncaların yolunu kesin. Karıncaların girdiği yerlere bir sprey şişesi yardımıyla limonlu ya da sirkeli su sıkın, gezdikleri yerlere acı biber serpin. Karıncalardan kurtulduktan sonra yüzey ve tezgahlarınızı Cif Sprey Ultra Hijyen gibi bir ürünle silin. Evinizi düzenli olarak süpürün. Ortada açık yiyecek bırakmayın. Bulaşıkları lavaboda bekletmeyin.

Herhangi bir temizlik ürününü kullanırken, kullanma talimatlarını her zaman okumanız gerekmektedir. Uygulamaya başlamadan önce de kullandığınız malzemeyi mutlaka küçük bir alanda test etmeyi unutmayın.





İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın püf noktaları ve daha fazlası Temiz Sözlük’te!

Evdeki Karıncalardan Nasıl Kurtulunur | Karıncalardan Kurtulma Yolları | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)





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