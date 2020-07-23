Evdeki gümüş eşyaların bakımı nasıl yapılır?
Gümüş eşyalar evde aksesuar olarak kullanıldığı gibi takı olarak da tercih ediliyor. Fakat bir süre sonra ilk günkü görünümlerini koruyamayıp kararmaya başlar. İlk günkü halini korumak için de dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları mevcut. Peki gümüş eşyalar ve aksesuarlar nasıl parlatılır?
İşte gümüş eşyaların bakımıyla ilgili merak edilenler...
Tuzlu su
Gümüşlerinizi tuzlu sudan faydalanarak parlatabilirsiniz. Bunun için bir kaba kaynar suyu ve 1 yemek kaşığı tuz ilave edip karıştırın. Gümüş eşyalarınızı bir gece bu suda bekletin. Ertesi sudan alıp güzelce temizleyin.
Diş macunu
Temizlik için ideal seçeneklerden biri olan diş macununu gümüş eşyalarınızı parlatmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için eşyanızı güzelce yıkayın. Ardından diş macununu yumuşak bir bezle gümüşünüze uygulayın ve ılık suda yaklaşık 30 dakika bekletin. Temizleyip kuruladığınızda kararmaların kaybolduğunu görebilirsiniz.
Karbonat ve sirke
Bu ikili temizlik için pek çok amaçla sık olarak tercih ediliyor. Gümüşlerin temizliğinde de kullanarak daha parlak olmalarını sağlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sirkeye ile 1 yemek kaşığı karbonatı ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra temiz bir bez yardımıyla gümüş eşyalarınıza uygulayın.
Limon ve tuz
Yine bir kaba ılık su ekleyip içine limon sıkın. Üzerine de bir yemek kaşığı tuz ekleyin. Gümüşlerinizi de bu karışımda gerektiği kadar bekletin. Ardından durulayarak kurulayın.
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