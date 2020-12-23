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Haber Giriş: 23.12.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Evde yılbaşı ağacı nasıl yapılır?

Gaye Kobal
Gaye Kobal
gkobal@hurriyet.com.tr
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Gaye Kobal
Gaye Kobal
gkobal@hurriyet.com.tr
Evde yılbaşı ağacı nasıl yapılır?
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Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı ağacı hala hazır olmayanlar buraya! Klasik çam ağacının yanı sıra farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi ağacınızı yapabilirsiniz. Ağaçla kalmayıp süslerinizi de el emeği yapabilirsiniz. Bu eğlenceli aktiviteyi çocuklarınızla birlikte gerçekleştirerek, onları da eğlencenize dahil edebilirsiniz. Bildiğiniz tüm yılbaşı ağaçlarını unutun. İşte dallardan yılbaşı ağacı yapımı…

Yeni yıl denilince akla renkli ışıklar, süslü ağaçlar, kalabalık sofralar gelir. Bu sene pandemi sebebiyle yeni yılı evlerimizde karşılayacağız ve mutlaka bir ağaç süslemeliyiz. Pahalı ağaçlar ve süslerin aksine kuru dallarla yapacağınız bu ağaç, harika görüntüsüyle sizi büyüleyecek.

Kendi yılbaşı ağacınızı yapmak için ihtiyacınız olanlar; kuru dallar, hasır ip, dekoratif ışık ve süsler.

Öncelikle güzel bir doğa yürüyüşü yapıp, küçüklü büyüklü dallar toplayabilirsiniz. Ardından topladığınız dalları düzenli bir şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayın. Sıraladıktan sonra hasır ip ile dalları birbirine bağlayın. Burada dikkat etmeniz gereken şey, dalların arasındaki mesafeleri eşit bırakmaktır. Bunu da bir cetvelle sağlayabilirsiniz.

Evde yılbaşı ağacı nasıl yapılır

Birbirine bağladığınız dalları boş bir duvara asın. Ardından dallardaki çıkıntılara aldığınız ve hazırladığınız süsleri asın. Süsleme işi tamamen sizin zevkinize kalmış. Hatta ağacınızın süslerini karton kağıtlardan veya çocuğunuzun oyuncaklarından kendiniz de yapabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle olan fotoğraflarınızı da ağacınıza asıp, güzel bir anı köşesi yaratabilirsiniz.

Evde yılbaşı ağacı nasıl yapılır

Ağacınızı istediğiniz gibi süsledikten sonra dekoratif ışığınızı da asın. Farklı renklerde birkaç ışık kullanmanız daha da hoş bir görünüm sağlayacaktır. Sadece birkaç malzeme ile harika bir yılbaşı ağacı hazırlamak mümkün.

Evde yılbaşı ağacı nasıl yapılır

Günlük sorunlara pratik çözümler!Evinizde var olan küçük eşyalarla siz de harikalar yaratabilir, günlük yaşantınızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla gündelik sorunlarınıza en pratik çözümler.
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Gaye Kobal
Gaye Kobal
gkobal@hurriyet.com.tr
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