Evde yılbaşı ağacı nasıl yapılır?

Yeni yıl denilince akla renkli ışıklar, süslü ağaçlar, kalabalık sofralar gelir. Bu sene pandemi sebebiyle yeni yılı evlerimizde karşılayacağız ve mutlaka bir ağaç süslemeliyiz. Pahalı ağaçlar ve süslerin aksine kuru dallarla yapacağınız bu ağaç, harika görüntüsüyle sizi büyüleyecek.

Kendi yılbaşı ağacınızı yapmak için ihtiyacınız olanlar; kuru dallar, hasır ip, dekoratif ışık ve süsler.

Öncelikle güzel bir doğa yürüyüşü yapıp, küçüklü büyüklü dallar toplayabilirsiniz. Ardından topladığınız dalları düzenli bir şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayın. Sıraladıktan sonra hasır ip ile dalları birbirine bağlayın. Burada dikkat etmeniz gereken şey, dalların arasındaki mesafeleri eşit bırakmaktır. Bunu da bir cetvelle sağlayabilirsiniz.

Birbirine bağladığınız dalları boş bir duvara asın. Ardından dallardaki çıkıntılara aldığınız ve hazırladığınız süsleri asın. Süsleme işi tamamen sizin zevkinize kalmış. Hatta ağacınızın süslerini karton kağıtlardan veya çocuğunuzun oyuncaklarından kendiniz de yapabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle olan fotoğraflarınızı da ağacınıza asıp, güzel bir anı köşesi yaratabilirsiniz.

Ağacınızı istediğiniz gibi süsledikten sonra dekoratif ışığınızı da asın. Farklı renklerde birkaç ışık kullanmanız daha da hoş bir görünüm sağlayacaktır. Sadece birkaç malzeme ile harika bir yılbaşı ağacı hazırlamak mümkün.