Evde su tasarrufu nasıl sağlanır? İşte ipuçları...

İşte sudan tasarrufta işinize yarayacak öneriler...

- Suyu boş yere harcamayın

Sıcak su için musluğu açtığınızda, ilk olarak gelen soğuk suyu boşa akıtmak yerine bir kaba alın. Bu suyu bitkilerinizi sulamada, ısıtıcıda veya başka bir şey için bile kullanabilirsiniz. Bu sayede her defasında 4 litreye kadar su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca, musluğu açtığınızda 15 litreye kadar suyu boşa harcayabilir. Bu nedenle dişlerinizi fırçalarken veya tıraş olurken kapalı tutmaya özen gösterin.

- Sebze ve meyveleri yıkarken bir kase kullanın

Meyve ve sebzeleri de akan musluğun altında değil, su dolu bir kasede veya yarı dolu lavaboda yıkayın. Bu yöntem de su tüketimini her defasında 30 litreden fazla azaltabilir.

- Duş süresini kısa tutun

Duşta harcadığınız her dakika fazla su kullanmanıza neden olur. Ancak duş süresini kısa tutarak ve duş başlığınıza da bağlı olarak sudan büyük oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

- Çamaşır makinenizin tam dolmasını bekleyin

Çamaşır makineniz tam dolana kadar çalıştırmayın. Yaptığınız yıkama sayısını azaltmak, büyük miktarda su tasarrufu sağlayabilir. Bazı çamaşır makineleri yıkama başına 240 litreye kadar su kullanabiliyor.

- Sorunlu muslukları onarın

Sızdıran bir musluk, ayda 2 bin litreye kadar su israfına neden olur. Bu nedenle akan muslukları çok geçmeden onarılmalı. Ayrıca akan musluğu sıkmak için zorlamayın. Çünkü bu durum sızıntıyı daha kötü hale getirebilir.



- Bulaşıkları akan suda temizleyip makineye yerleştirmeyin

Aynı şekilde bulaşık makinenizi de dolu olduğu zaman çalıştırın. Yapmadığınız her yıkama için 50 litreye kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Eğer bulaşıkları elinizde yıkıyorsanız, akan musluğun altında durulamak yerine suyla dolu bir kapta durulayabilirsiniz. Çünkü dakikada 15 litre su harcanabilir. Ayrıca bulaşıklarınızı makineye yerleştirirken, yemek artıklarını akan suda durulamak yerine çatal veya kaşık ile temizleyebilirsiniz.

- Bahçenizi su içinde bırakmayın

Bahçeniz sık sık suluyorsanız, aşamalı olarak azaltın. Böylece hem bitkilerinizin kökleri sağlamlaşır hem de su tüketimini azaltmış olursunuz. Ayrıca günün en sıcak zamanlarında bahçenizi sulamayın. Bunun yerine bitkilerinize akşam serinliğinde veya sabahın erken saatlerinde su verin. Ayrıca çimlerinizi fazla kısaltmadan kuraklığa dayanıklılığını da artırabilirsiniz. Ayrıca aşırı gübre kullanmayın. Aksi halde çimleri de gür tutmak için o kadar fazla suya ihtiyacınız olabilir.