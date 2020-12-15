Evde sağlık hizmetlerine talep arttı, ilanlara dikkat!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid -19) turizmden gıdaya kadar birçok sektörü derinden etkilerken iş yapış şekillerimizde ve alışkanlıklarımızda değişikliklere neden oldu. Dönüşümün olduğu alanlardan biri de sağlık sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Hem hastanelerde oluşan yoğunluk hem de virüsün bulaş korkusundan dolayı bu süreçte evden sağlık hizmetlerine talep de arttı.

Önce doktor görmeli



Bu dönüşümün önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, “Doktor ve tedavi artık hastanın ayağına gidiyor. Alınan hizmetlere baktığımızda kişinin hareket kabiliyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan fizik tedaviye büyük ilginin olduğunu görüyoruz. Bu ilgiye hareketsiz yaşamın artmasının da katkısı büyük. Bu noktada ise dikkat etmekte fayda var. Bir fiziksel tıp uzmanı muhakkak hastayı görmeli ve tedavi programı çıkarmalı. Çünkü bu alanda kazadan ya da yaralanmadan sonra kişinin kaybedilen fonksiyonları ilmek ilmek dokunan tedaviyle geri getirilmeye çalışarak bağımsızlığın en üst düzeye çıkarılması hedeflenir. Yapılacak bir hata ise geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kişiler seçici ve iyi bir araştırmacı olmalı” dedi.

Tedaviyi ertelemek sizi geriye götürür



Dr. Akdeniz, sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönemde hareketsizlikten dolayı kas ve iskelet sisteminde birtakım sorunlar meydana geldi. Özellikle bel ve boyun ağrıları. Bu rahatsızlıklarda evde fizik tedavi hizmetlerine talebi arttıran nedenler arasında yer alıyor. Aynı zamanda virüs bulaş korkusundan dolayı hastaneye gelemeyen inme, felç gibi önemli sağlık problemi yaşayan kişilerin gördükleri fizik tedaviyi bırakmamaları için de yaşam alanlarımızda aldığımız bu hizmet büyük önem taşıyor. Çünkü bu alanda ilerleme adım adım gittiği için tedaviyi bırakmanız sizi geri götürebilir” ifadelerini kullandı.