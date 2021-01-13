Evde probiyotik diş macunu nasıl yapılır?

Tıpkı dışarıdan alınmış kadar iyi bir diş macununu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta diş macununun tadını sevmediği için pek de diş fırçalamaya yanaşmayan çocuklar için bu tarife eklemeler de yapabilirsiniz. Birkaç tüyoyla çocuklara da sevdirebileceğiniz diş macunu tarifi…

Malzemeler

2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

2 çorba kaşığı bentonit kili

1 kapsül organik probiyotik

1 çay kaşığı ksilitol tozu (sakız tabanı tozu)

10 damla nane yağı

Her yerde her şeye koyulabilen hindistan cevizi yağını diş macunu yapımında da kullanacağız. Bazı malzemelerin adı yabancı gibi gelse de artık hepsine ulaşmak oldukça kolay. Bentonit kili normal kilden daha ince ve mineral yapısı daha farklı. Hatta günümüzde bu kilin yenilebilen formları bile var. Ksilitol tozu ise diş çürükleri için oldukça etkili. Probiyotiği ise doktor tavsiyesi ile eczaneden alabilirsiniz.

Öncelikle hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin. Ardından içerisine diğer malzemeleri farklı bir kaba ekleyin ve karıştırın. Eğer naneyi sevmezseniz çilek yağı, limon yağı gibi farklı yağlar da tercih edebilirsiniz. Ardından karışımı eriyen hindistan cevizi yağının üzerine ekleyin. Burada dikkat edeceğiniz en önemli şey, probiyotik ve uçucu yağda ölçüyü kaçırmamak. Bentonit kilini kullanmanın en önemli amacı ise dişleri çizmemesi. Normal kil daha kalın olduğundan dişlerinizi çizebilirsiniz.

Bu karışımı cam kavanoza koyun e yaklaşık 1 hafta tüketecek kadar koyun.

Ağız bakım solüsyonu nasıl yapılır?

Günlük temizlik rutinimizde mutlaka ağız bakım solüsyonu olmalı. Özellikle de ev yapımı kullanmalısınız.

Malzemeler

100 mililitre saf su

3 damla nane yağı

3 damla çay ağacı yağı

3 damla mineral yağı

3 damla limon yağı

1 çay kaşığı şeker otu tozu

1 çimdik kaya tuzu

Öncelikle saf suyu bir kaba boşaltın. Şeker otu tozunu da suyun üzerine ekleyin. Daha tatlı olmasını istiyorsanız miktarı artırabilirsiniz. Ardından diğer malzemeleri de ekleyin. Mineral yağı ise diş minesinin ihtiyacı olan magnezyumu veriyor. Bu karışımı da bir şişeye koyun ve günde 2 kere ağzınızı bu solüsyonla çalkalayın. Çocuklar nane sevmeyebilir. Bu sebeple içerisine sevdiği meyvelerin yağlarından ekleyebilirsiniz.