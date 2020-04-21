Evde nasıl yürüyüş ve koşu yapabilirsiniz?

Karantina günlerinde hareketsiz kalmamak için evde spor yapmak sağlık açısından bir gereklilik. Özellikle fizyolojik ve psikolojik olarak sağlığı korumak, bağışıklık sistemini artırmak, kas gücünün azalmasını ve dolaşım sorunlarının oluşmasını engellemek için spor ve egzersizler yapmak oldukça önemli. Evde günlük bir miktar egzersiz ile vücut direncinizi artırabilir, bağışıklığınızı güçlendirebilir hatta psikolojik olarak rahatlayabilirsiniz. Ancak bir yandan sağlığınızı korurken bir yandan da bozmamalısınız. Evde bazı kuralları uygulayarak spor yapmazsanız, sakatlanarak hastaneye gitme riskiyle karşı karşıya kalacağınızı unutmayın.

* Evin içinde küçük bir koridor varsa, onu kendinize bir parkur kabul edebilirsiniz. Bu koridorda günün belli aralıklarında ya da saat başlarında belli miktarda yürüyerek en fazla 40 dakikayı tamamlayacak şekilde bir yürüyüş aktivitesi yapabilirsiniz. Eğer canınız sıkılmazsa bunu sanki sokakta yürüyormuş gibi bir seferde de yapabilirsiniz.

* Sitede oturuyorsanız, bu yürüyüşü bahçede yapabilirsiniz. Bahçe içinde yaparken sosyal izolasyon kuralına uymak gerektiğini de unutmamak lazım. Sportif yürüyüş esnasında nefes alıp vermek arttığı için partikülleri atma hızı daha da fazla oluyor. Bulaştırıcılık olmaması için sosyal izolasyon mesafesinin aktif yürüyüşlerde yaklaşık 5 metre kadar olması tavsiye ediliyor. Eğer bu aktivite koşma şeklinde olacaksa bu mesafenin yaklaşık 10 metre olması gerekiyor.

* Ev içinde germe egzersizleri de yapılabilir. Vücut kaslarının en çok ihtiyaç duyduğu aktivelerden bir tanesi germe egzersizleri yaparak onları belli bir esneklikte tutabilmektir. Dolaşım problemlerinin oluşmasının engellenmesi, bacak arka kaslarının gücünü yitirmemesi ve kasların çalışmaya devam etmesi için germe egzersizlerinin düzenli şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Bunun için aşil egzersizlerini yapmak uygun olabilir.